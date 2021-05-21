На Балтике забил «Гейзер»

Малый ракетный корабль Балтийского флота отразил нападение с воды и неба.

В соответствии с планом боевой подготовки МРК «Гейзер» Балтийской военно-морской базы должен был выполнить артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

По сценарию учений, будучи в море «Гейзер» подвергся нападению со стороны кораблей условного противника. А затем атаку на него совершили летательные аппараты.

В рамках первой части учений экипаж МРК выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морской надводной цели, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. В качестве мишени был задействован буксируемый корабельный щит, имитирующий корабль.

После артиллерийских стрельб «Гейзер» успешно отработал элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне. Также были проведены учения по радиоэлектронной борьбе.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)