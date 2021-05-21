Неоднозначный и гениальный Андрей Сахаров: от атомного "пирога" до предсказания интернета

Дмитрий Хазанов — об изобретателе самого страшного оружия человечества, со дня рождения которого 21 мая исполняется 100 лет

Ядерный взрыв 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне ознаменовал ликвидацию монополии США. Но испытание советской атомной бомбы не долго оставалось непревзойденным по силе событием. Поступили сведения о разработке за океаном еще более мощного оружия. И действительно, 1 ноября 1952 года на атолле Эниветок в Тихом океане произошел термоядерный взрыв силой 10-12 мегатонн в тротиловом эквиваленте - остров, на котором располагался полигон, был буквально стерт с лица земли.

Советскому Союзу вновь пришлось догонять, и в феврале 1950 года Совет Министров СССР принял секретную директиву "О работах по созданию РДС-6" - такое название получила водородная бомба. Построить будущую конструкцию, расположив заряды в виде слоеного пирога из урана и термоядерного горючего, окруженного взрывчатым веществом, предложил молодой ученый Андрей Сахаров. Изделие прозвали "Слойкой", его также часто называют "Слойкой Сахарова".

Успех молодого ученого

Будущий трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий, а также Нобелевской премии мира (в 1975 году за свою диссидентскую деятельность) получил образование на физфаке МГУ, поступив туда в 1938 году. В конце 1944 года стал учиться в аспирантуре Физического института академии наук (ФИАН) им. Н.П. Лебедева. Его научным руководителем стал член-корреспондент (а вскоре академик) Игорь Тамм, который оказал огромное влияние на жизнь и работу Сахарова, приняв его в свой отдел теоретической физики.

Андрей Сахаров Источник изображения: © Анатолий Морковкин/ТАСС

"В 1947 году наша судьба круто изменилась, - вспоминал академик Виталий Гинзбург. - Игорь Курчатов привлек Игоря Тамма к "атомной проблеме" и конкретно просил исследовать возможность создания водородной бомбы. Была образована небольшая группа из числа тех, кого хотел привлечь к этой работе Тамм, и одновременно получивших на это разрешение "от кого следует". В их числе были Андрей Дмитриевич (Сахаров) и я…"

Тамм и Сахаров переехали в поселок Саров Мордовской АССР (ныне город Саров Нижегородской области) для работы в ядерном центре. Населенный пункт был стерт со всех географических карт, максимальная степень секретности соблюдалась для всех сотрудников, членов их семей и других жителей. Страна не знала имен тех, кто в трудные послевоенные годы решал сложнейшие научные и технические проблемы.

Как вспоминали ветераны отрасли, для разработчиков супероружия были созданы очень комфортные условия. Так, Сахарову выделили отдельный коттедж с обстановкой, кухарку и экономку - все было подчинено работе, ничто не должно было отвлекать.

В отзыве Игоря Тамма о научной деятельности его ученика говорилось: "Сахаров является одним из самых крупных ведущих физиков нашей страны. Недостаточно было бы сказать, что он обладает широкой эрудицией, - весь стиль его научного творчества свидетельствует, что физические закономерности и связи явлений для него непосредственно зримы и ощутимы во всей своей внутренней простоте. Этот дар, в сочетании с редкой оригинальностью научной мысли и напряженностью научного творчества, позволил ему в течение последних пяти лет выдвинуть три научно-технические идеи первостепенного значения… Не может быть сомнений в том, что Андрей Дмитриевич Сахаров заслуживает не только ученой степени доктора физических наук, но и избрания в Академию наук СССР".

Утром 12 августа 1953 года "Слойку Сахарова" успешно подорвали на полигоне. "Советский Союз овладел секретом создания водородной бомбы", - говорилось в правительственном сообщении.

Испытание водородной бомбы РДС-6с, 12 августа 1953 года Источник изображения: © Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Ходатайство об избрании Андрея Сахарова действительным членом Академии наук СССР (минуя ступень членкора) подписали наиболее видные академики того времени - Игорь Курчатов, Яков Зельдович и Юлий Харитон. Таким образом, Сахаров стал одним из самых молодых академиков в истории советской науки - всего в 32 года. В том же 1953 году ученого удостоили Сталинской премии и представили (вместе с Таммом) к званию Героя Социалистического Труда "за исключительные заслуги перед государством при выполнении специального задания Правительства".

Цунами против США

Помимо участия в разработке водородной бомбы представляет интерес и проект Сахарова, связанный с оружием для зарождающегося отечественного атомного флота. Он вместе с главным конструктором КБ-11 Юлием Харитоном отвечал за проектирование боеголовок к торпедам с ядерным зарядом для атомоходов. Его предложением было оснастить торпеду Т-15 огромным боеприпасом, подрыв которого в 200-300 км от побережья США должен был вызвать искусственное цунами.

"Конечно, разрушение портов - как надводным взрывом "выскочившей" из воды торпеды со 100-мегатонным зарядом, так и подводным взрывом - неизбежно сопряжено с очень большими человеческими жертвами, - вспоминал этот эпизод сам Андрей Сахаров. - Одним из первых, с кем я обсуждал этот проект, был [начальник Центрального НИИ ВМФ] контр-адмирал Петр Фомин… Он был шокирован "людоедским характером" проекта и заметил в разговоре со мной, что военные моряки привыкли бороться с вооруженным противником в открытом бою и что для него отвратительна сама мысль о таком массовом убийстве. Я устыдился и больше никогда ни с кем не обсуждал этого проекта".

Последующее моделирование процесса образования цунами показало, что данная идея - не самая эффективная с точки зрения нанесения вреда условному противнику. Куда большую степень разрушения принесет взрыв непосредственно вблизи берега. Проект реализовывать не стали.

Неоднозначность взглядов

В 1960-е годы мировоззрение Андрея Сахарова претерпевает все большие изменения. Уже при подготовке к взрыву термоядерной авиационной "Царь-бомбы" АН602 в 1961 году между Сахаровым и Никитой Хрущевым были сильно испорчены отношения. Ученый возражал против дальнейшей гонки вооружений, считая ее разорительной для страны. Позже Сахаров стал еще и активным сторонником прекращения испытания ядерного оружия, способствовал подписанию в 1963 году Московского договора о запрещении испытаний в трех средах.

Макет термоядерной авиационной "Царь-бомбы" АН-602 Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Стараясь все дальше отходить от вопросов разработки нового вооружения, академик продолжал научную работу как физик-теоретик. Он оставался до последних дней жизни сотрудником ФИАНа, написал в разные годы труды по магнитной гидродинамике, элементарным частицам, астрофизике, гравитации, космологии, управляемому термоядерному синтезу, физике плазмы и так далее.

Его справедливо можно назвать одним из основоположников идеи использования управляемого термоядерного синтеза для промышленных целей. Еще в 1951 году Тамм и Сахаров разработали теоретическую основу термоядерного реактора, где плазма имела бы форму тора (ее называли "магнитной бутылкой") и удерживалась магнитным полем.

Если научная сторона деятельности Андрея Сахарова вызывает уважение и восхищение специалистов, то общественная сторона все-таки представляется неоднозначной. Он все больше и больше погружался в правозащитную деятельность в СССР, которая была изрядно политизирована, став в конце 1960-х годов одним из ее лидеров. Академик писал и подписывал письма в поддержку разных диссидентов, охотно давал интервью западным журналистам, где критиковал советский строй, лидеров страны и так далее.

Личные страницы

Пытаясь поддержать одного из диссидентов на процессе в Калуге в 1970 году, овдовевший Сахаров познакомился с Еленой Боннэр, которая через год стала его женой. Женщина решительная и властная категорически не любила Советскую власть (родители были репрессированы в годы "большого террора"), активно участвовала в правозащитной деятельности. Считается, что она оказывала огромное влияние на самого Сахарова.

От супружества с его первой женой Клавдией Вихиревой у Андрея Сахарова осталось три ребенка - Татьяна, Любовь и Дмитрий. Из всех родных и приемных (а это Татьяна и Алексей Семеновы от Елены Боннэр) детей академика мне посчастливилось быть знакомым именно с Дмитрием, который жил в центре Москвы и, увы, в начале 2021 года ушел из жизни.

Внешне он был очень похож на отца, носил близкие по стилю вещи и при этом не скрывал обиды, особенно на мачеху и ее детей - на воспитание передали в семью родственников, когда молодому человеку едва исполнилось 15 лет. Дмитрий учился на физико-математическом факультете МГУ, но окончить его не смог, высшего образования так и не получил, жил весьма скромно, об отце говорил скупо. По свидетельству журналиста Сергея Медведева, родные дочери Татьяна и Любовь также неохотно беседовали на эту тему, каких-либо благ в наследство не имели.

Последние страницы жизни академика хорошо известны. Генсек Михаил Горбачев позвонил ему, и в конце 1986 года Сахаров вернулся из ссылки. В 1989 году его избрали народным депутатом СССР от Академии наук, а в мае - июне того же года он принял участие в Первом Съезде народных депутатов СССР. За 13 дней, в течение которых продолжался съезд, он восемь раз выступал с трибуны. Далеко не всегда делегаты позитивно встречали его идеи о переустройстве государства, особенно в части права всех народов, населяющих страну, на собственную государственность.

14 декабря 1989 года состоялось последнее выступление Андрея Сахарова в Кремле на собрании Межрегиональной депутатской группы (Второй Съезд народных депутатов СССР), и тем же вечером он скоропостижно скончался от внезапной остановки сердца на 69-м году жизни.