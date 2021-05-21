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Российская газета

Армия США применила макеты БПМ-2 на учениях в Калифорнии

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Источник изображения: rg.ru

Американская армия продолжает использовать в ходе боевой подготовки бронемашины, изображающие российские БМП-2 и Т-72. Такая техника в настоящее время находится на полигоне национального учебного центра армии США Форт Ирвин в пустыне Мохаве (штат Калифорния).

Здесь проходят обкатку соединения сухопутных войск, которые регулярно прибывают на ротационной основе.

Для обозначения сил противника привлекаются подразделения 11-го бронетанкового кавалерийского полка, оснащенные техникой, внешне отличающейся от привычных M1 Abrams, M2 Bradley и Stryker.

Ранее использовались захваченные на Ближнем Востоке советские образцы и ходовые макеты на шасси легкого авиадесантного танка времен вьетнамской войны M551 Sheridan. После длительной эксплуатации ресурс был выработан, их пришлось списать.

В настоящее время платформой для создания "вражеских" "боевых машин пехоты" и "танков" служат бронетранспортеры-ветераны М113. Так, для придания схожести с БМП-2 на них монтируются вращающиеся башни с макетами 30-мм автоматических пушек и муляжами пусковых установок противотанковых ракет.

Есть еще варианты, имитирующие Т-72 и Т-80 с фальшивыми 125-мм орудиями и динамической защитой. Если "двойка" еще как-то напоминает оригинал, то у "танков" с этим очень плохо, но создание других вариантов пока не планируют.



Алексей Моисеев

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Страны
Вьетнам
Россия
США
Продукция
Bradley
M1 Abrams
M113 БТР
Stryker
БМП-2
Т-72
Т-80
Проекты
Военные учения
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