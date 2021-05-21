Войти
Российская газета

САУ на шасси почти забытого танка будут громить террористов в Африке

747
0
0
Источник изображения: Mark12345-6789 / wikipedia.org

Для борьбы с террористами нигерийская армия намерена задействовать свои самые мощные самоходные артиллерийские установки. Речь идет о 155-мм Palmaria итальянского производства, которые были поставлены в 80-е годы.

Они выполнены на шасси изготовленного компанией Oto Melara и почти забытого в настоящее время основного боевого танка OF-40.

Интересно, что, если самих танков было построено всего 36, и их закупили только Объединенные Арабские Эмираты (сняты с вооружения), то САУ - уже 187 единиц. Причем Нигерия приобрела только 39 машин, остальные ушли в Ливию, где воюют до сих пор.

Всего Каддафи планировал получить 251 самоходку, но из-за санкций поставки были прекращены.

Palmaria, даже несмотря на свой почти 40-летний возраст, выглядит вполне достойно. Например, она может поражать цели осколочно-фугасным снарядом на дистанции до 24000 метров, при применении активно-реактивных боеприпасов дальность возрастает до 30000 метров.

Скорострельность - 9 выстрелов в минуту. Боекомплект - 40 выстрелов.

На башне установлен 7,62-мм зенитный пулемет. Мощность немецкого двигателя - 750 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч.

Интересно, что САУ может не только преодолевать броды глубиной до 1,2 метра, но и при использовании оборудования для подводного вождения форсировать реки глубиной 4 м.

Запас хода - 500 км. Боевая масса - 46000 кг. Экипаж - 5 человек.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Ливия
Нигерия
ОАЭ
Компании
Leonardo
Похожие новости
03.06.2015
Проекция силы
17.11.2009
Противотанковое управляемое вооружение отвечает современным требованиям
15.09.2009
Самоходные артиллерийские установки
24.02.2009
Aero India 2009
27.03.2008
Константин Никульшин: «Мы стремимся, чтобы «МВСВ» стал одним из ведущих салонов по вооружению в мире»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.05 21:54
  • 3
Главред (Украина): сможет ли Украина прикрыться от России «Железным куполом»
  • 21.05 21:48
  • 5
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 21.05 21:16
  • 24
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 21.05 20:40
  • 6
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 21.05 19:50
  • 198
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 21.05 19:34
  • 3
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 21.05 19:16
  • 221
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 21.05 18:33
  • 2
Ведущему центру исследований и испытаний бронетехники исполняется 90 лет
  • 21.05 18:15
  • 1
Калининградские мотострелки осваивают новую технику
  • 21.05 18:05
  • 3
На охрану воздушного пространства стран Балтии впервые прибыли истребители пятого поколения F-35
  • 21.05 17:47
  • 4
Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
  • 21.05 17:37
  • 2
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 21.05 17:08
  • 0
Украинцы и европейцы не видят будущего Украины и НАТО
  • 21.05 16:31
  • 14
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 21.05 15:56
  • 1
В МЧС создадут Центр развития робототехники