Константин Макиенко: "Типы рынков вооружений"

В память о Константине Макиенко мы публикуем его статью "Типы рынков вооружений", опубликованную в журнале "Экспорт вооружений" в 2002 году (№ 2), посвященную предложенной им типологии мировых рынков вооружения и военной техники, и до сих пор сохранившую полную актуальность.

В основе содержательного анализа торговли вооружением и военной техникой (ВВТ), который подразумевает не просто описание ее региональной и номенклатурной структуры, но и выполнение прогнозных функций, лежит создание системной типологии рынков. Эта задача в настоящий момент остается нерешенной. На первом этапе наиболее важным представляется описание типов потребностей и мотиваций импортеров вооружений. Под типом в этом случае понимается веберовская идеально-типическая модель поведения импортера на рынке вооружений. Предполагается, что в деятельности каждого импортера сочетаются несколько типов, и можно говорить лишь о преобладании того или иного мотива.

Типы потребностей: регулярная и окказиональная

По типам потребностей все рынки можно разделить на регулярные и окказиональные.

Регулярные рынки

Регулярные закупки осуществляются с целью плановой замены морально и/или физически устаревших вооружений. Возникновение спроса на регулярном сегменте рынка, в принципе, прогнозируемо на основании информации о времени предыдущих закупок, жизненном цикле подлежащего замене поколения вооружений и состоянии платежеспособности страны. Выбор поставщика производится на основе сложной комбинации финансовых, технических, политических и экономических факторов, а также способности экспортера обеспечить предоставление гарантий безопасности и привлекательной офсетной программы. Большое значение имеют качественное послепродажное обслуживание, ресурс поставляемых вооружений и стоимость его эксплуатации. Боевой потенциал закупаемых систем не является приоритетным фактором, на первое место выходят политические и экономические параметры. В рамках офсетных соглашений происходит импорт технологий или получаются дополнительные экономические преимущества.

В целом регулярные рынки формируются на основе закупок мирного времени странами, не подвергающимися непосредственной угрозе вооруженной агрессии и не нуждающимися в защите своих жизненно важных национальных интересов путем использования вооруженной силы.

Окказиональные рынки

Окказиональные закупки производятся в случае вовлеченности импортера в вооруженный конфликт или при наличии значительной угрозы возникновения такого конфликта. На окказиональном рынке значение имеет прежде всего способность экспортера осуществить поставку в чрезвычайно сжатые сроки. Кроме того, в этом секторе доминируют относительно простые и недорогие системы вооружений. Ресурс техники и послепродажное обслуживание имеют более низкое значение, чем для регулярного рынка. Ключевыми факторами становятся боевой потенциал вооружения и способность личного состава армии страны-импортера быстро и эффективно освоить технику.

Типология мотиваций импортера

Структура объективных потребностей импортера накладывается на более сложную сетку мотивации его административной, военной и экономической бюрократии. Если понятие "потребность" является отражением объективной ситуации, то мотивация вносит элементы субъективности, т. е. отражает корпоративные и/или индивидуальные интересы и восприятия. Причем основное поле для разнообразия этих мотиваций возникает на регулярном рынке. Рынок же окказиональный гораздо менее подвержен влиянию субъективных факторов и дает простор лишь для принятия решений на рациональной и даже формализованной основе. Поэтому предлагаемая ниже пятерка мотиваций относится главным образом к регулярному рынку. Структура принятия решения на окказиональных рынках теоретически должна быть близка к пятому (рационально-прагматическому) типу регулярной мотивации.

Нами предлагаются следующие модели мотивации импортеров

1. Коррупционная модель, характеризуется тем, что при решении о закупке ВВТ доминируют не рациональные общегосударственные или общенациональные интересы, а корпоративная или личная финансовая заинтересованность высокопоставленных представителей иерархии страны-импортера. Данная модель наиболее ярко выражена в странах мусульманского культурного ареала и Латинской Америке. Кроме того, ощутимое влияние этого типа мотивации наблюдается также в Индии и странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Поскольку в США законодательно запрещена выплата комиссионных посредникам, именно эта мотивация является в ряде случаев единственным инструментом противодействия американскому технологическому, финансовому и политическому доминированию. Есть серьезные основания полагать, что коррупционная модель является доминирующим или близким к этому типом мотивации импортеров.

2. Зависимая модель. В рамках этой модели вооружения и военная техника выступают как своеобразный промежуточный товар, призванный замаскировать истинный предмет торговли. Под видом ВВТ де-факто закупаются гарантии безопасности страны - производителя оружия. Данная модель наиболее характерна для капиталоизбыточных стран, которые в силу демографических и культурных особенностей не в состоянии самостоятельно обеспечить внешнюю военную безопасность. Наиболее яркими примерами следования этой модели являются нефтедобывающие монархии Персидского залива. Признаки зависимой модели можно видеть также в закупках Японии, Израиля, в меньшей степени - Тайваня и Южной Кореи. Соответственно, для успешного продвижения на такой рынок особое значение приобретает военно-политический вес страны-экспортера, а также достоверность его военно-политических гарантий. Формальным признаком принадлежности к данному типу мотивации являются наличие договора о взаимной безопасности, размещение войск и/или советников страны-экспортера на территории страны-импортера, придание импортеру формального статуса союзника, партнера или дружественной страны.

3. Политическая модель. Принятие решения на импорт того или иного вида ВВТ обусловлено политической ориентацией страны-покупателя. Наиболее характерна для посткоvмунистических стран Восточной Европы, Великобритании, Малайзии. Политическая модель отличается от зависимой отсутствием реальной угрозы безопасности для импортера. Закупая ВВТ, импортер демонстрирует свои политические и цивилизационные предпочтения, а не стремится получить гарантии безопасности. Эти предпочтения могут быть прозападными (ЦВЕ), антиисламскими (Индия), антиамериканскими (КНР) или подчеркнуто плюралистическими (Малайзия). В большинстве случаев модель предполагает преимущественную ориентацию на одного-двух экспортеров. В случае Малайзии, демонстрирующей геополитический и экономический плюрализм, наблюдается, напротив, демонстративная диверсификация источников ВВТ.

4. Блокадная модель. Как известно, целый ряд государств, вооруженные силы которых испытывают острую потребность в обновлении или модернизации парка своих вооружений и военной техники, находятся в ситуации юридической или фактической блокады. К числу таких стран относится прежде всего Ирак. Элементы блокады в отношении поставок современных конвенциональных ВВТ присутствуют также в случае с Ливией, Сирией и Ираном. Особый случай представляет собой Тайвань. Хотя тайваньскую импортную модель следует относить скорее к зависимой, в ней все же отчетливо присутствуют и признаки блокадного типа. США, которые являются основным экспортером ВВТ на Тайвань, проводят политику дозирования своих поставок с целью не допустить обострения отношений с континентальным Китаем. В результате Тайвань испытывает трудности в части удовлетворения своих потребностей в наступательных вооружениях - ударных самолетах с большим радиусом действия, неатомных ударных подводных лодках, высокотехнологичных тактических ракетах. К данному же типу ситуации на мировом рынке вооружений близок и Пакистан.

5. Рационально-прагматическая модель. Принятие решения на импорт ВВТ происходит с учетом стоимости образца вооружения, его эффективности, а также адекватности потребностям национальных вооруженных сил. Процесс принятия решения по данной модели наиболее ярко выражен в государствах с некоррумпированной и компетентной бюрократией: в Западной Европе, Китае, в определенной степени - в Индии. В рамках этой модели можно выделить промышленно-технологическую мотивацию, когда преимущества получает экспортер, имеющий не лучшее товарное предложение, а лучшее предложение по офсету или передаче технологий. Наилучшие позиции в рамках этого подварианта имеют экспортеры, участвующие в капитале ведущих оборонных фирм стран-импортеров. Например, в Бразилии это консорциум французских компаний, владеющих 20% Embraer, а в Южной Корее - американская Lockheed Martin, вошедшая в капитал авиаракетной компании KAI. В рамках данного типа рынка конкуренция перемещается в область борьбы за право войти в капитал национальных оборонных компаний, главным образом авиаракетных.

Россия имеет наилучшие позиции на пророссийски ориентированных политических рынках (китайском и индийском), обладает объективными, но в ряде случаев нереализованными преимуществами на коррупционных и блокадных рынках. Наиболее слабые позиции Россия объективно имеет на прозападных политических (ЦВЕ), рационально-прагматических (особенно промышленно-технологических) и зависимых рынках.