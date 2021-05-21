Чехия тестирует новые БМП взамен советских

Чехия продолжает расставаться с советским прошлым. Вчера, 19 мая, пресс-служба Минобороны Чехии объявила об «экваторе» испытаний трёх моделей БМП, претендующих на замену советским БМП-2, которые производились по лицензии в Чехословакии как BVP-2.
В Минобороны указывают, что проект по приобретению 210 новых боевых машин пехоты имеет решающее значение не только для перевооружения 7-й механизированной бригады, но и для выполнения обязательств перед союзниками. Шестинедельное тестирование продлится до начала июня на полигонах в Вишкове и Либаве. Вторая часть проверок сосредоточена, прежде всего, на боевых возможностях.
«Заменители» БМП-2
Источник изображения: mocr.army.cz
«Сложные шестинедельные тесты машин Ascod, CV90 и Lynx позволят проверить почти тридцать заданных требований. Уже прошли испытания баллистической и противоминной защиты, защиты от СВУ, а также подвижности транспортных средств», — сообщили в пресс-службе Минобороны Чехии.
Прибытие Ascod, CV90 и Lynx на полигон Вишкова
Тестирование мобильности
Тестирование вместимости и удобства БМП для экипажа и десанта
Для замены БМП-2 рассматриваются ASCOD от General Dynamics, Lynx от Rheinmetall и CV90 от BAE Systems. Процесс испытаний в Минобороны Чехии также показали в небольшой фотоподборке:
ASCOD от General Dynamics
Источник изображения: mocr.army.cz
ASCOD от General Dynamics
Источник изображения: mocr.army.cz
ASCOD от General Dynamics
Источник изображения: mocr.army.cz
CV90 от BAE Systems
Источник изображения: mocr.army.cz
CV90 от BAE Systems
Источник изображения: mocr.army.cz
CV90 от BAE Systems
Источник изображения: mocr.army.cz
Lynx от Rheinmetall
Источник изображения: mocr.army.cz
Lynx от Rheinmetall
Источник изображения: mocr.army.cz
Lynx от Rheinmetall
Источник изображения: mocr.army.cz
CV90 на испытаниях мобильности
Источник изображения: facebook.com/MinisterstvoobranyCeskerepubliky
Lynx на испытаниях мобильности
Источник изображения: facebook.com/MinisterstvoobranyCeskerepubliky
ASCOD на испытаниях мобильности
Источник изображения: facebook.com/MinisterstvoobranyCeskerepubliky
Тест наклона
Источник изображения: facebook.com/MinisterstvoobranyCeskerepubliky
Проверка «вместимости» БМП
Источник изображения: facebook.com/MinisterstvoobranyCeskerepubliky
Десатное отделение Lynx
Источник изображения: facebook.com/MinisterstvoobranyCeskerepubliky
Десатное отделение ASCOD
Источник изображения: facebook.com/MinisterstvoobranyCeskerepubliky