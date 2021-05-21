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WarSpot

Чехия тестирует новые БМП взамен советских

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Источник изображения: warspot.ru

Чехия продолжает расставаться с советским прошлым. Вчера, 19 мая, пресс-служба Минобороны Чехии объявила об «экваторе» испытаний трёх моделей БМП, претендующих на замену советским БМП-2, которые производились по лицензии в Чехословакии как BVP-2.

В Минобороны указывают, что проект по приобретению 210 новых боевых машин пехоты имеет решающее значение не только для перевооружения 7-й механизированной бригады, но и для выполнения обязательств перед союзниками. Шестинедельное тестирование продлится до начала июня на полигонах в Вишкове и Либаве. Вторая часть проверок сосредоточена, прежде всего, на боевых возможностях.

«Заменители» БМП-2

Источник изображения: mocr.army.cz

«Сложные шестинедельные тесты машин Ascod, CV90 и Lynx позволят проверить почти тридцать заданных требований. Уже прошли испытания баллистической и противоминной защиты, защиты от СВУ, а также подвижности транспортных средств», — сообщили в пресс-службе Минобороны Чехии.

Прибытие Ascod, CV90 и Lynx на полигон Вишкова

Тестирование мобильности

Тестирование вместимости и удобства БМП для экипажа и десанта

Для замены БМП-2 рассматриваются ASCOD от General Dynamics, Lynx от Rheinmetall и CV90 от BAE Systems. Процесс испытаний в Минобороны Чехии также показали в небольшой фотоподборке:


ASCOD от General Dynamics

Источник изображения: mocr.army.cz

ASCOD от General Dynamics

Источник изображения: mocr.army.cz

ASCOD от General Dynamics

Источник изображения: mocr.army.cz

CV90 от BAE Systems

Источник изображения: mocr.army.cz

CV90 от BAE Systems

Источник изображения: mocr.army.cz

CV90 от BAE Systems

Источник изображения: mocr.army.cz

Lynx от Rheinmetall

Источник изображения: mocr.army.cz

Lynx от Rheinmetall

Источник изображения: mocr.army.cz

Lynx от Rheinmetall

Источник изображения: mocr.army.cz

CV90 на испытаниях мобильности

Источник изображения: ​​facebook.com/MinisterstvoobranyCeskerepubliky

Lynx на испытаниях мобильности​​​​

Источник изображения: facebook.com/MinisterstvoobranyCeskerepubliky

ASCOD на испытаниях мобильности​​​​

Источник изображения: facebook.com/MinisterstvoobranyCeskerepubliky

Тест наклона

Источник изображения: facebook.com/MinisterstvoobranyCeskerepubliky

Проверка «вместимости» БМП

Источник изображения: facebook.com/MinisterstvoobranyCeskerepubliky

Десатное отделение Lynx

Источник изображения: facebook.com/MinisterstvoobranyCeskerepubliky

Десатное отделение ASCOD

Источник изображения: facebook.com/MinisterstvoobranyCeskerepubliky

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Чехия
Продукция
ASCOD SV
БМП-2
Град РСЗО
Компании
BAE Systems
General Dynamics
Rheinmetall
Проекты
CV-90
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