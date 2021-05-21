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Российская газета

Путин обещал "выбить зубы" тем, кто угрожает России

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Источник изображения: rg.ru

На заседании российского оргкомитета "Победа" президент РФ Владимир Путин высказался на тему угроз в адрес РФ. Российский лидер отметил, что нашей стране по силам "выбить зубы" тем, кто пытается ее "укусить".

Реагируя на реплику участницы встречи, Владимир Путин констатировал, что во все времена происходило одно и тоже: как только Россия становилась сильнее, находились поводы для попыток ограничить ее развитие. "Как сказал один из российских императоров - нашей огромности боятся все", - процитировал президент.

И даже когда после распада СССР треть потенциала была утрачена, все равно для кого-то Россия осталось слишком большой, продолжил он.

Российский лидер напомнил, что территория РФ остается самой большой в мире, хотя по численности населения мы уступаем ряду стран. "Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона как Сибирь, - отметил Путин. - Только одной стране".

Глава государства назвал такие речи странными.

"Все нас хотят укусить или чего-то от нас откусить, - продолжил он. - Но они должны знать - те, кто собирается это сделать: мы зубы выбьем всем. Так, чтобы они не могли кусаться".

И залог этого - развитие российских вооруженных сил, подчеркнул президент.

Попытки сдерживания РФ будут продолжены, уверен Владимир Путин. "Потому что многим нашим оппонентам такая страна как Россия просто не нужна, - объяснил он. - Но она нужна нам с вами. Нужна нашим людям, гражданам РФ. И мы будем делать все, чтобы не только сохранить ее, но и упрочить, усилить".

Глава государства добавил, что для того, чтобы добиться этой стратегической цели, необходимо делать все, чтобы сохранить память о прошлом, о тех, кто отстоял нашу Родину.


Татьяна Замахина

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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