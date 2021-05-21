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РИА Новости

В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин

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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета "Победа"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета "Победа".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Ильин

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании оргкомитета "Победа".

"Конечно, возникает вопрос: а каково же состояние и каковы перспективы развития вооруженных сил? Как ни странно, для многих это звучит странным, но у нас более чем все в порядке. У нас самые современные из всех ядерных держав… силы ядерного сдерживания. Вот можно твердо это утверждать", - отметил Путин.

"У нас появился вообще новый вид стратегического оружия, межконтинентальной дальности планирующий блок "Авангард" с гиперзвуковой скоростью. У нас появилось, ни у кого еще нет, но у нас есть гиперзвуковое оружие, оно развивается", - напомнил президент РФ.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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2 комментария
№1
21.05.2021 13:17
Цитата, q
У нас появилось,
Цитата, q
У нас появился
Цитата, q
оно развивается"
Цитата, q
ни у кого еще нет,/q]
+1
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№2
21.05.2021 17:37
Может, кое-кому пора задуматься о  23 миллионах нищих в стране и  перестать угрожать миру оружием?
0
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