В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании оргкомитета "Победа".

"Конечно, возникает вопрос: а каково же состояние и каковы перспективы развития вооруженных сил? Как ни странно, для многих это звучит странным, но у нас более чем все в порядке. У нас самые современные из всех ядерных держав… силы ядерного сдерживания. Вот можно твердо это утверждать", - отметил Путин.

"У нас появился вообще новый вид стратегического оружия, межконтинентальной дальности планирующий блок "Авангард" с гиперзвуковой скоростью. У нас появилось, ни у кого еще нет, но у нас есть гиперзвуковое оружие, оно развивается", - напомнил президент РФ.