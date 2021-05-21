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ТАСС

В Космическом центре им. Хруничева в Москве вскрыли 36-летнюю капсулу времени

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На территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева
На территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Щербак

На ее место поместили новую капсулу, которую откроют в 2050 году

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева вскрыли капсулу времени, заложенную 29 октября 1985 года рабочей молодежью предприятия, сообщила в четверг пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

"Вскрытие капсулы, заложенной в основании памятника ВЛКСМ, было приурочено к дню 100-летия заводского ВЛКСМ. Молодые сотрудники предприятия адресовали свое послание комсомольцам XXI века, но получили его уже члены Совета молодежи ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, пришедшего на смену партийной организации. В послании предшественники нынешних заводчан рассказали о целях и задачах, которые они видели для себя и своего предприятия в далеком 1985 году, выразили уверенность в том, что сегодняшнее поколение сотрудников ГКНПЦ им. М. В. Хруничева внесет свой вклад в построение нового общества, пожелав им успехов в труде и счастья", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Он отметил, что центр, который в этом году отметил свое 105-летие, остается одним из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли, чьи разработки помогли осуществить не один прорыв в освоении космоса. Капсулу, заложенную в сквере рядом с предприятием, планировалось открыть спустя 35 лет - 29 октября 2020 года, но из-за ограничений, вызванных пандемией, событие перенесли.

На место капсулы времени поместили новую, которую предстоит открыть только в 2050 году.

Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева был образован 7 июня 1993 года на базе двух ведущих предприятий ракетно-космической промышленности России - Машиностроительного завода им. М. В. Хруничева и конструкторского бюро "Салют". Целью создания ГКНПЦ было сохранение, укрепление и развитие научно-технического потенциала, повышение эффективности работы промышленности в новых экономических условиях и выход на мировой космический рынок. В настоящее время предприятие входит в госкорпорацию "Роскосмос".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Проекты
2020-й год
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