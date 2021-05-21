Индия начнет получать С-400 в четвертом квартале 2021 года

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Первые поставки Индии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" состоятся в октябре-декабре этого года, сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"В этом году, в четвертом квартале", - заявил Михеев, отвечая на вопрос агентства о сроках начала поставок С-400 Индии.

По его словам, в настоящее время продолжается обучение индийских специалистов.

"Все идет по графику", - подчеркнул Михеев.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд. Индия получит пять полковых комплектов С-400. Ожидается, что все системы будут поставлены до конца 2024 года.

Индийские специалисты прибыли в Россию и приступили к обучению работе с С-400 в январе 2021 года, сообщил ранее "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

14 февраля 2019 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что РФ начала получать аванс от Индии за С-400. Через несколько дней глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о начале производства С-400 для Индии.

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.