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Российская газета

Минобороны создаст портал с документами о всех войнах России

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Интернет-портал, где будут размещены документы о военных действиях, в которых когда-либо принимала участие Россия, будет создан Министерством обороны РФ до конца 2023 года. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на заседании Российского организационного комитета "Победа".

По его словам, этот портал называется "Память народа. Лента военной истории Отечества".

Военным ведомством осуществляется централизованный учет воинских захоронений. Министр уточнил, что сейчас их число составляет 43 866, в них погребено более 8,6 млн человек, на территории России захоронено 4,5 млн человек. Шойгу отметил, что сегодня в России зарегистрировано 1 593 поисковых отряда, в которых состоит более 48 тыс. человек.


Александр Степанов

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