Приняты поправки в законы оборонного значения

В третьем чтении на пленарном заседании Государственной Думы рассмотрены и приняты законопроекты «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и «О внесении изменения в статью 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Председатель Комитета Государственной Думы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов: «Рассмотренный в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлен на формирование правовой базы функционирования системы сервисного обслуживания вооружения и военной техники. Его принятие в целом обеспечит нашим Вооруженным Силам возможность поддерживать надлежащую готовность высокотехнологичных образцов вооружения и военной техники к боевому применению.

Второй законопроект «О внесении изменения в статью 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» направлен на повышение эффективности медицинского освидетельствования граждан. Поясню, что если у гражданина есть основание для отсрочки от призыва на военную службу, не связанное с состоянием его здоровья, или право на освобождение от призыва на военную службу, он больше не обязан проходить медкомиссию. Теперь прохождение медкомиссии для таких граждан носит заявительный характер».