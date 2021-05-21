Войти
Военно-промышленный курьер

Приняты поправки в законы оборонного значения

1129
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В третьем чтении на пленарном заседании Государственной Думы рассмотрены и приняты законопроекты «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и «О внесении изменения в статью 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Председатель Комитета Государственной Думы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов: «Рассмотренный в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлен на формирование правовой базы функционирования системы сервисного обслуживания вооружения и военной техники. Его принятие в целом обеспечит нашим Вооруженным Силам возможность поддерживать надлежащую готовность высокотехнологичных образцов вооружения и военной техники к боевому применению. 

Второй законопроект «О внесении изменения в статью 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» направлен на повышение эффективности медицинского освидетельствования граждан. Поясню, что если у гражданина есть основание для отсрочки от призыва на военную службу, не связанное с состоянием его здоровья, или право на освобождение от призыва на военную службу, он больше не обязан проходить медкомиссию. Теперь прохождение медкомиссии для таких граждан носит заявительный характер».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шаманов Владимир
Проекты
Медицина
Похожие новости
29.03.2021
Военную мощь Крыма усилят десантники
19.03.2021
Здоровье военнослужащих в приоритете
03.08.2018
"Кто владеет временем, тот побеждает". Секреты десантирования БМД-2 с экипажем внутри
19.05.2016
Десант в "Ракушке"
26.04.2013
Российским военным потребовались разнообразные роботы
28.03.2008
Директивные войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.05 21:54
  • 3
Главред (Украина): сможет ли Украина прикрыться от России «Железным куполом»
  • 21.05 21:48
  • 5
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 21.05 21:16
  • 24
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 21.05 20:40
  • 6
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 21.05 19:50
  • 198
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 21.05 19:34
  • 3
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 21.05 19:16
  • 221
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 21.05 18:33
  • 2
Ведущему центру исследований и испытаний бронетехники исполняется 90 лет
  • 21.05 18:15
  • 1
Калининградские мотострелки осваивают новую технику
  • 21.05 18:05
  • 3
На охрану воздушного пространства стран Балтии впервые прибыли истребители пятого поколения F-35
  • 21.05 17:47
  • 4
Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
  • 21.05 17:37
  • 2
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 21.05 17:08
  • 0
Украинцы и европейцы не видят будущего Украины и НАТО
  • 21.05 16:31
  • 14
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 21.05 15:56
  • 1
В МЧС создадут Центр развития робототехники