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РИА Новости

Путин рассказал о разработке нового российского вооружения

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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции 43-е заседание Российского организационного комитета "Победа
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции 43-е заседание Российского организационного комитета "Победа.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Ильин

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В России появляются новые авиакомплексы, им нет аналогов в мире, боевые надводные и подводные корабли за счет рачительного отношения к финансам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире. Боевые надводные и подводные корабли. Самые современные. Беспилотные аппараты. За счет чего? За счет рачительного отношения к тем средствам, которые государство выделяет на оборону. За счет сохранения и развития научных школ. Подготовки инженерных кадров. За счет концентрации административных и финансовых ресурсов на самых актуальных, значимых направлениях развития вооруженных сил. И за счет способности определить эти направления нашими специалистами", - сказал он на заседании Российского оргкомитета "Победа".

"За счет всех этих факторов - ну можно еще там говорить о многих из них - но тем не менее нам удается поддерживать наши вооруженные силы, не милитаризируя бюджет, на должном уровне. Мы будем действовать так и дальше", - подчеркнул Путин.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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