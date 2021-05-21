Войти
ИноСМИ

The National Interest (США): Огонь! Россия вкладывается в тяжелые ударные вертолеты

915
0
0
Вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник»
Вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник».
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Тимкив

Ми-28НМ совершил свой первый полет в конце 2016 года и несколько лет проходил государственные испытания. Теперь начинается его серийное производство. Автор подробно рассказывает о новациях, примененных при модернизации базовой советской модели.

Пока основное внимание военных аналитиков уделяется российским истребителям, Кремль добивается незаметных успехов в другом виде военной авиации: тяжелых ударных вертолетах.

Будущий Ми-28НМ, последняя версия советского ударного вертолета Ми-28, обладает передовыми характеристиками и конструкторскими решениями. В обширном интервью российскому государственному информационному агентству ТАСС главный конструктор проекта Виталий Щербина сказал, что Ми-28НМ произведет революцию среди тяжелых ударных вертолетов России: "Ми-28НМ - это, так скажем, совсем другой вертолет как по идеологии применения, так и по примененным в конструкции технологиям, его по праву можно считать вертолетом нового поколения, или "прорывным" вертолетом по сравнению с базовой моделью", - отметил он.

Как и другие российские проекты модернизации, Ми-28НМ предлагает обновленный комплекс связи с сетевой архитектурой: "Установленный комплекс средств связи и телекоммуникации позволят взаимодействовать вертолетам в группе, функционировать в сетях воздушно-наземной связи, реализуя сетецентрические способы управления объектами вооружения на поле боя, то есть своевременно, без задержек, получать информацию о противнике и своих войсках в закрытом помехозащищенном режиме", - сказал Щербина.

Ми-28НМ отличатся улучшенной конструкцией фюзеляжа, новыми двигателями, а также множеством обновлений вооружения. Последнее особенно примечательно, так как новый вертолет сможет запускать и наводить боевые дроны.

"Еще одно направление взаимодействия между Ми-28НМ и беспилотных летательных аппаратов - включение в состав комплекса авиационного вооружения вертолета беспилотников-"камикадзе"", - сообщил Щербина. Суть применения данных дронов предполагает выход вертолета в заданный район и пуск одного или нескольких беспилотников, управляемых с борта вертолета. При обнаружении объектов противника экипаж вертолета выдает данные целеуказания и осуществляет контроль поражения объектов. Щербина добавил, что вертолет будет совместим с другими типами беспилотных летательных аппаратов, в том числе подходящими для разведки и наблюдения. Среди БПЛА, совместимых с Ми-28НМ, упоминаются "Корсар" и "Форпост-Р" - причем как через автоматизированный командный пункт армейской авиации, так и напрямую между вертолетом и беспилотником, для чего в состав связного и телекоммуникационного оборудования вертолета включена широкополосная аппаратура сопряжения.

Несмотря на особое внимание к интеграции дронов, Ми-28НМ не экономит и на более традиционном вооружении. По словам Щербины, у вертолета будет изрядный арсенал многоцелевых ракет нового поколения, в том числе запускаемых вне зоны доступа ПВО противника, а также бомб. Ми-28НМ также будет вооружен "новыми многофункциональными" ракетами, которые смогут взаимодействовать с прикрепленными к вертолету беспилотниками для повышения поражающего действия, однако подробности пока скудны. "Комплексное применение данной ракеты совместно с источниками информации о противнике и условиях боевых действий в заданном районе позволит экипажу решать вопросы оптимизации характеристик полета в район боевого применения в реальном времени, а именно - выбирать характеристики захода на цель (курс, скорость, высоту полета вертолета и эшелон применения ракеты) в автоматизированном режиме", - добавил Щербина.

Свой первый полет Ми-28НМ совершил в конце 2016 года и несколько лет проходил государственные испытания. Сообщается, что вертолет отправился в серийное производство. В ходе бюджетного цикла 2020-2027 российские военные получат 98 вертолетов. Ранее ТАСС подтвердил, что имеющийся парк базовых вертолетов Ми-28 тоже получит пакет модернизации до Ми-28НМ.


Марк Эпископос (Mark Episkopos)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
МИ-28
Ми-28Н
Проекты
БПЛА
Похожие новости
10.07.2020
Лазерная революция в армии
07.04.2020
Серебрянная пуля: российская бронетехника получила «снаряды-убийцы»
21.12.2016
Перекуем на "Армату"
30.10.2013
Генерал Павлов: на поле боя вертолет – незаменимое средство для атаки
14.07.2010
Наш винтокрыл пятого поколения
12.08.2009
Военная авиация России нацелилась на 2030 год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.05 21:54
  • 3
Главред (Украина): сможет ли Украина прикрыться от России «Железным куполом»
  • 21.05 21:48
  • 5
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 21.05 21:16
  • 24
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 21.05 20:40
  • 6
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 21.05 19:50
  • 198
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 21.05 19:34
  • 3
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 21.05 19:16
  • 221
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 21.05 18:33
  • 2
Ведущему центру исследований и испытаний бронетехники исполняется 90 лет
  • 21.05 18:15
  • 1
Калининградские мотострелки осваивают новую технику
  • 21.05 18:05
  • 3
На охрану воздушного пространства стран Балтии впервые прибыли истребители пятого поколения F-35
  • 21.05 17:47
  • 4
Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
  • 21.05 17:37
  • 2
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 21.05 17:08
  • 0
Украинцы и европейцы не видят будущего Украины и НАТО
  • 21.05 16:31
  • 14
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 21.05 15:56
  • 1
В МЧС создадут Центр развития робототехники