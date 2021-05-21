ВС Камеруна получили партию новой техники для применения в ЦАР

ЦАМТО, 20 мая. Камерун получил первую (из двух запланированных к передаче) партию военной техники для оснащения контингента, принимающего участие в миротворческой операции в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Как сообщает Defenceweb.co.za, 11 мая технику официально принял от имени главы военного ведомства министр-делегат при президенте республики Камерун по вопросам обороны Джозеф Бети Ассомо в ходе церемонии, проведенной на территории 201-й авиабазы в Дуале.

В состав переданного оборудования вошли девять бронетранспортеров "Бастион" компании Arquus (ранее ACMAT), 35 прицепов, 24 сверхмощных генераторных установки и около 45 ед. автомобильной техники, включая машины скорой помощи и грузовые автомобили Land Cruiser.

По заявлению французской группы OMP Solutions, которая поставляет оборудование для Вооруженных сил Камеруна с декабря 2014 года и является основным партнером в предоставлении услуг для миротворческих операций ООН по всему миру, поставка является частью большего заказа, который будет выполнен в ближайшей перспективе.

Камерун направил более 1000 миротворцев в ЦАР под эгидой Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации (MINUSCA). Они размещены в трех городах ЦАР: Босангоа, Буаре и Банги.

По заявлению Джозефа Бети Ассомо, чтобы выполнить обязательства Камеруна перед международным сообществом, в частности, при проведении миротворческой операции ООН в ЦАР, глава государства Поль Бийя решил обновить весь парк техники камерунского контингента MINUSCA.

Сроки службы большей части имеющейся техники истекли и ее состояние ухудшается из-за износа, сложных условий эксплуатации и непрерывного использования. Кроме того, по требованию ООН необходимо было сформировать вторую механизированную роту в составе пехотного батальона для увеличения оперативных возможностей контингента.

Закупка оборудования была осуществлена OMP Solutions на средства правительства Камеруна. Сейчас в страну прибыло около 70% оборудования. В ближайшее время ожидается поставка еще 24 бронемашин "Бастион".

ББМ "Бастион" ранее были приняты на вооружение ВС Камеруна. В конце 2017 года 15 бронемашин были переданы батальонам быстрого развертывания RIB (Rapid Intervention Battalion) для применения в операциях против боевиков "Боко Харам".