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Известия.ru

Космонавт рассказал о досуге на МКС

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Источник изображения: Фото: vk.com/Космонавт Сергей Кудь-Сверчков

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал в четверг, 20 мая, о том, как можно проводить свободное время на Международной космической станции (МКС).

По его словам, у космонавтов нет фильмотеки, электронных книг и собрания музыки, чтобы отдыхать.

«Есть небольшая библиотека бумажных книг, есть фильмотека, собрания музыки на сервере. Фильмы я смотрел во время занятий физкультурой. Личное время идет не одним блоком, оно после работы. Но в реальности это какие-то отрывки времени между работами, которые никуда не подвинешь», — рассказал Кудь-Сверчков в беседе с телеканалом «Звезда».

При этом он отметил, что большая часть времени космонавтов занята работой.

Также Кудь-Сверчков рассказал о внезапных неотложных задачах, которые сопровождают деятельность космонавтов на МКС. Обычно это установки с Земли. Еще к ним относится ложное или аварийное срабатывание сигнализации.


Ранее, 15 мая, представитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассказал, что в июне запланированы два выхода астронавтов с борта МКС в открытый космос, сообщается на сайте 360tv.ru.

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