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РИА Новости

Лавров и Блинкен обсудили размещение ротационных войск США в Польше

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

РЕЙКЬЯВИК, 20 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на прошедшей накануне встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил намерения Вашингтона разместить в Польше ротационные контингенты и вопросы, которые может вызвать этот шаг.

"Мы не раз комментировали проблемы, связанные с наращиванием военного присутствия у наших границ. Я обсуждал этого и буду сегодня еще обсуждать с министром иностранных дел Норвегии, когда наши норвежские соседи, у которых никогда не было закрепленного в законах принципа постоянного присутствия иностранных военных, сейчас пошли на видоизменение своего законодательства, и, по сути дела все движется к тому, что Тони Блинкен однажды назвал "постоянно-ротационное присутствие". Мы такое постоянно-ротационное присутствие наблюдаем и в других частях Европы", - сказал Лавров журналистам.

Министр напомнил, что помимо проблем, связанных с нагнетанием военно-политической напряженности из-за развертывания иностранных войск в Норвегии, Прибалтике, остаются вопросы по тем обязательствам, "которые были приняты в рамках совета Россия-НАТО в 1997 году о том, что на территории новых членов НАТО не будут на постоянной основе развертываться контингенты НАТО и вооружения НАТО".

"А сейчас пользуясь этой игрой слов, нам объявляют, что может быть постоянное ротационное присутствие и, в частности, планы в открытую обсуждаются. Я вчера поинтересовался у Тони Блинкена на этот счет, - обсуждаются в Вашингтоне планы развертывания дополнительных, существенных сил в Польше, что будет прямым нарушением Основополагающего акта между Россией и НАТО. Я надеюсь, что все страны НАТО понимают, что это не двусторонний вопрос, а он прямо затрагивает многосторонние обязательства блока перед Россией", - добавил Лавров.

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Норвегия
Польша
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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