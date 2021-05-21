Выставка вертолетной индустрии HeliRussia открылась в Москве

В Москве открылась XIV Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2021. Это единственная выставка в России, где представлены мировые достижения всего спектра продукции и услуг вертолетной индустрии, от проектирования и производства до эксплуатации. Она традиционно проходит на территории выставочного центра "Крокус Экспо". В этом году - с 20 по 22 мая.

HeliRussia проводится ежегодно, начиная с 2008 года, и стала крупнейшим в мире отраслевым салоном вертолетостроения. В 2019 году, невзирая на все санкционные ограничения против России, свою продукцию в Москве представили компании из 19 стран мира, в том числе Великобритании, США и даже далекой Австралии. Всего в выставке тогда участвовали около 250 компаний.

К сожалению, вирусная пандемия 2020 года свое черное дело сделала. В этом году ситуация только усугубилась. HeliRussia хоть и сохранила международный статус, основные ее участники - российские компании. Титульный партнер выставки, холдинг "Вертолеты России", представил на статической стоянке вертолеты "Ансат" и Ми-8АМТ в пассажирских модификациях. На стенде же компании можно ознакомиться с такими моделями вертолетов, как Ми-38, Ми-171А2, а также Ка-62, разработанные для применения в области санитарной авиации, перевозки пассажиров и доставки грузов.

Впрочем, есть и зарубежные гости. Впервые на российском рынке свои разработки представляет ведущий итальянский производитель автожиров MAGNI GYRO. На стенде компании посетители могут увидеть три модели: М22 Voyager Plus, M24 Orion и двухместный M16 Tandem Trainer, который уже поставил 9 мировых рекордов и успешно совершил кругосветное путешествие. Сегодня в России автожиры используются, в основном, в личных целях, однако за рубежом данный вид авиатехники успешно применяется в сельском хозяйстве, лесоохранных работах, спасательных и мониторинговых миссиях. Стоит напомнить, что эти удивительные по простоте конструкции и надежности винтокрылые машины были очень популярны в СССР в 1930-е годы.

В виду продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции особый интерес представляет стенд АО "КРЭТ", на котором представлены новые приборы для очистки воздуха. Оборудование, выпускающееся на базе Раменского приборостроительного завода, не имеет аналогов в мире и эффективно против бактерий, вирусов, спор плесени и, по заявлению разработчиков, является единственным эффективным средством против туберкулезной палочки. Патогены проходят сквозь фильтрующий элемент, выполненный из спеченных стеклянных шариков с напылением порошка диоксида титана, после чего обрабатываются мягким ультрафиолетовым излучением до полного разложения. Применяемый метод позволяет добиться неограниченного срока службы оборудования без необходимости замены фильтров. В общей сложности приборы способны инактивировать 24 тысячи видов органических соединений.

Представлено огромное количество вертолетных дронов. Планируется рассмотреть правовые вопросы использования беспилотной авиации. Аналитический центр "Авианет" предлагает обсудить на своем круглом столе проблемы нормативного обеспечения сертификации беспилотных авиационных систем. Предметом рассмотрения станут технологии, регулирование, сертификация, вопросы интеграции беспилотников в единое воздушное пространство.

Стоит отметить, что многочисленные конференции и круглые столы, запланированные в рамках HeliRussia-2021, можно смотреть, воспользовавшись ссылками официального сайта выставки - его можно найти в интернете.

Традиционно пройдет Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества "От винта!". Совместно с МАИ пройдет конференция "Историческая память о достижениях инженеров Победы в годы Великой Отечественной Войны" и ФОРСАЙТ-СЕССИЯ "Историческая преемственность поколений".

В рамках выставки также подведут итоги премии "Профессионал года", информационный партнер выставки - журнал "Гражданская авиация".

Стоимость входного билета составит 500 рублей. При предъявлении соответствующих документов бесплатный проход на выставку предоставляется студентам, пенсионерам, инвалидам I-II групп, детям до 12 лет, участникам Великой Отечественной, военнослужащим срочной службы по призыву.

Сергей Птичкин