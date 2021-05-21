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Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" сообщил о новых оружейных контрактах на $4 млрд

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А.Михеев
А.Михеев.
Источник изображения: А.МихеевФото с сайта Рособоронэкспорта

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Объем экспортных заказов на российскую военную технику составляет $52,1 млрд, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы заключили контракты на сумму более 4 млрд долларов в этом году", - сказал Михеев журналистам в четверг на форуме HeliRussia-2021.

"Портфель заказов 52,1 млрд долларов", - добавил Михеев

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов ранее заявил, что по итогам 2020 года РФ поставит за рубеж военной техники на $12,8 млрд. В числе крупнейших партнеров России в сфере ВТС, помимо Индии и Китая, назывались Египет, Алжир и Турция.

По данным ФСВТС России, примерно 45% российского экспорта в сфере ВТС - авиация, почти треть приходится на технику ПВО и около 15% - на сухопутную технику. Остальное составляют техника для военно-морских сил и другая продукция.

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Страны
Алжир
Египет
Индия
Китай
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Турция
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
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