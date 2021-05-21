США заинтересовались «странным ангаром» на китайской базе

В прессе США заинтересовались «странным ангаром», расположенном на китайской базе, и пытаются разгадать его предназначение. На снимках, полученных со спутников, видно, что он вместе со вспомогательным объектом находится на авиационной базе бомбардировочной авиации ВВС Народно-освободительной армии Китая в 30 милях от столицы провинции Цзянсу Нанкина, сообщает «Военное обозрение».

Автор популярного издания The Drive Джозеф Тревитик не исключает, что на этой базе может располагаться большой высокоскоростной беспилотник-шпион с ракетным двигателем (WZ-8), который предназначен для запуска в воздухе с самолета-носителя ракет Xian H-6N. Журналист подметил, что «странный ангар» появился параллельно с нарастанием слухов о скором появлении нового китайского бомбардировщика Н-20.

Отмечается, что строительство ангара началось в 2017 году. Объект имеет длину около 80,7 метра и ширину — 74,6 метра. Кроме того, он довольно высокий, «о чем свидетельствует наличие трех рядов больших окон». К объекту прилегает вспомогательное пространство, где намечены места для новых ангаров. А также есть помещения, которые могут походить на административные. Периметр объекта укреплен двумя слоями ограждений, сторожевыми вышками и фонарями.

На спутниковых снимках 2020 года видно, что рядом с ангаром началось строительство еще одного крупного объекта. Тревитик пока не находит прямой связи между сооружениями.

В настоящее время на этой авиабазе размещаются 29-й и 30-й авиаполки ВВС китайской армии, входящие в состав 10-й бомбардировочной дивизии Восточного театра военных действий. В СМИ Соединенных Штатов пишут, что от базы до побережья Желтого и Восточно-Китайского морей – менее 322 километров. В случае вооруженного конфликта с Тайванем будет очень удобно использовать ее для действий бомбардировщиков. Также журналисты не исключают, что ангар и вспомогательные объекты могут быть задействованы в ядерной программе страны.

Ранее секретную военно-морскую базу Юлинь на острове Хайнань, где базируются китайские атомные подводные лодки, сняли со спутника. На снимке запечатлен момент, как одна из субмарин входит в систему подводных пещер базы. Какую именно подлодку удалось сфотографировать, точно непонятно, однако в The Drive предположили, что речь идет о субмарине «Шань» проекта 093.

Варвара Кошечкина