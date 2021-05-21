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Растущую мощь российского флота сочли угрозой для США и НАТО

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Источник изображения: Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский военно-морской флот (ВМФ) представляет реальную угрозу, поскольку может противостоять США и НАТО, несмотря на численное неравенство кораблей. Такое мнение выразил в статье National Interest обозреватель Крис Осборн.

Как отметил автор публикации, у России только один авианосец и менее трети от числа стоящих на вооружении США эсминцев. Из-за этого кажется, что ВМФ России не представляет серьезной угрозы для военно-морских сил США и НАТО в Черном море, но это не совсем так, подчеркнул Осборн.

Россия проводит работы по расширению своего присутствия и усилению огневой мощи на Черном море, бросая таким образом вызов Западу. И этот процесс, подчеркнул журналист, протекает уже несколько лет. В 2020 году Черноморский флот РФ получил семь новых боевых кораблей, столько же в 2021 году.

«Если Россия увеличивает число новых боевых кораблей, то что это за боевые корабли? Самое главное, какие виды оружия, радаров и датчиков они могут использовать? Ответы на эти вопросы, скорее всего, раскроют истинные масштабы растущей угрозы», — заявил Осборн.

Несмотря на сравнительно небольшие размеры российского флота, ВМФ России представляет «реальную угрозу» для «многочисленного и высокотехнологичного» флота США, даже с учетом значительной поддержки со стороны союзников по НАТО, считает журналист.

По мнению обозревателя, российские корветы и катера, которых у ВМФ России насчитывается 85 и 55 штук соответственно, могут представлять угрозу в прибрежных районах Черного моря, особенно для Румынии и Болгарии. В случае реального конфликта американские авианосцы с глубокой осадкой не смогут действовать в некоторых районах в отличие от быстрых и маневренных мелкосидящих корветов и патрульных судов ВМФ России, заключил журналист.


Варвара Кошечкина

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Страны
Болгария
Россия
Румыния
США
Проекты
2020-й год
NATO
Авианосец
ЧФ
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