Латвия приобретает в Австрии еще 18 самоходных гаубиц М109А5Öе

Латвийские СМИ со ссылкой на информацию министерства обороны Латвии 18 мая 2021 года сообщили о заключении соглашения о приобретении из наличия вооруженных сил Австрии дополнительных 18 самоходных гаубиц М109А5Öе калибром 155-мм/39 мм на сумму более 2 миллионов евро для вооруженных сил Латвии.

Приобретенная из наличия вооруженных сил Австрии 155-мм/39 самоходная гаубица М109А5Öе вооруженных сил Латвии (с) министерство обороны Латвии

Напомним, что ранее в апреле 2017 года министерство обороны Латвии заключило первое соглашение на сумму 6 млн евро о приобретении с хранения министерства обороны Австрии 35 самоходных гаубиц М109А5Öе калибром 155-мм/39 мм, десяти бронированных машин управления огнем ReStPz (переоборудованных из САУ семейства М109) и двух машин подготовки механиков-водителей (также переоборудованных из М109). Сообщалось, что продажная цена одной САУ М109А5Öе составила 140 тыс евро.

Первые закупленные самоходные гаубицы были доставлены в Латвию 1 октября 2017 года, а в целом поставка имущества по первому соглашению завершилась в октябре 2018 года. Данные системы стали первыми самоходными орудиями в вооруженных силах независимой Латвии.

Таким образом, теперь общее количество приобретенных Латвией САУ М109А5Öе достигнет 53 единиц. Предположительно, они будут находиться на вооружении двух артиллерийских дивизионов (по 24 штатных орудия).

Австрия приобрела в США 38 самоходных гаубиц модификации М109А1 в 1973-1974 годах, 18 М109А2 в 1987-1988 годах и 54 специально доработанных под австрийские требования САУ М109А5 новой постройки в 1997-1998 годах. Кроме того, в 1993-1994 годах австрийцами была приобретена 51 САУ М109А2 и 50 М109А3 с хранения Британской Рейнской армии, дислоцировавшейся в Германии.

54 приобретенных новых САУ М109А5 перед передачей в войска в 1998-2002 годах проходили модернизацию на бронетанкоремонтном заводе австрийской армии Heereszeuganstalt Klagenfurt в Клагенфурте до разработанного этим предприятием варианта М109А5Öе (прототип был переделан из М109А2 в 1994 году). В ходе модернизации до уровня М109А5Öе осуществлялась установка инерциальной навигационно-позиционной системы NORA (Navigations-, Orientierungs- und Richtanlage) австрийской разработки, аппаратуры сопряжения с австрийской системой автоматизированного управления артиллерией EAFLS (Elektronische Artillerie Feuerleitsystem), системы механизированного заряжания и гидропривода затвора разработки австрийской компании Intertechnik Linz, швейцарского электрооборудования, вносился и ряд других усовершенствований. Согласно австрийским публикациям, система механизированного заряжания и запирания затвора позволила значительно повысить скорострельность системы, давая практическую возможность произвести три выстрела за 15 секунд, или дать серию из 10 выстрелов в одну минуту. В боекомплекте используются новые выстрелы и заряды, применяемые американскими САУ М109А6 Paladin. В ряде источников австрийская модернизация по проекту М109А5Öе считалась самым совершенным серийным вариантом САУ семейства М109 (по крайней мере, до появления в США модификации М109А7).

В последующем в 2002-2007 годах на заводе в Клагенфурте до уровня М109А5Öе были модернизированы также 26 бывших британских САУ М109А2/А3. При этом 16 из 26 модернизированных британских САУ были сразу переданы на хранение. Сообщалось, что Латвией по первому соглашению были приобретены в основном именно бывшие британские САУ.

Также в начале 2000-х годов на заводе в Клагенфурте 41 бывшая британская САУ М109А2/А3 была переоборудована в бронированные машины управления огнем ReStPz (Rechenstellenpanzer), с демонтажом 155-мм гаубицы и установкой взамен в бронированной башне оборудования системы EAFLS, систем связи, дополнительного генератора. Экипаж машины составляет шесть человек.

В 2010-е годы вооруженные силы Австрии планировали провести новую модернизацию остававшихся САУ М109А5Öе до так называемого "Типа С", с заменой двигателя и установкой оборудования новой системы управления огнем артиллерии Combat NG (ETC) и новых систем связи, но в 2016 году программа была отменена по финансовым соображениям.

С 2010 по 2017 годы на вооружении линейных частей австрийской армии оставались 36 (затем только 32) САУ М109А5Öе, состоящие в трех разведывательно-артиллерийских батальонах (Aufklärungs- und Artilleriebataillon - ААВ) бригадного подчинения (номинально две шестиорудийные батареи в батальоне). По принятой в 2017 году очередной реформе ÖBH 2018 структуры австрийской армии 3-й ААВ (в составе 3-й егерской бригады) был к концу 2017 года переформирован в чисто разведывательный батальон, что высвободило дополнительные орудия М109А5Öе, для нынешней продажи в Латвию. Таким образом, Латвия суммарно получит 53 САУ М109А5Öе из 80, бывших изначально у австрийцев.