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Небоевые потери: Беларусь лишилась двух лётчиков и Як-130

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Источник изображения: warspot.ru

Вчера, 19 мая, ВВС Республики Беларусь потеряли недавно полученный из России самолёт Як-130. Лётчики, отрабатывавшие учебно-тренировочный полёт, катапультировались слишком поздно.

«Военный самолёт Лидской штурмовой авиабазы Як-130 потерпел крушение под Барановичами. Во время учебно-тренировочного полёта экипаж обнаружил техническую неисправность, пилоты стремились увести самолёт от населённого пункта. Убедившись, что траектория падения самолёта находится вне жилых домов, авиаторы катапультировались. К сожалению, оба лётчика погибли», — сообщили в пресс-службе Минобороны Республики Беларусь.

Заявление официального представителя Министерства обороны Натальи Гаврусик

Як-130 — один из новейших учебно-тренировочных самолётов (проектировался российским ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева» совместно с итальянской компанией L’Alenia Aermacchi). Из-за разногласий между партнёрами разработка модели прекратилась на завершающем этапе, и каждая из компаний получила документацию базовой версии будущего самолёта. После этого обе компании выпустили собственные модели: -346 (L’Alenia Aermacchi) и Як-130 (ОКБ им. Яковлева).

Единственным пользователем Як-130 в Республике Беларусь является 116-я гвардейская штурмовая авиационная база в Лиде (Гродненская область). В 2015, 2016 и 2019 годах авиабаза получила партии по четыре учебно-тренировочных самолёта.

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Страны
Белоруссия
Италия
Россия
Продукция
Як-130
Компании
Leonardo
ОКБ им. Яковлева
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