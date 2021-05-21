Войти
Газета.ru

Самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате. В Минобороны объяснили это учениями

660
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Польские военные объяснили, почему Boeing ВВС подал сигнал тревоги

Пилот самолета ВВС Польши с военным командованием на борту передал в эфир сигнал 7500, означающий захват самолета. После этого самолет перестал выходить на связь и направился в сторону Атлантического океана. На радарах борт не отображается. По данным польских военных, угон - часть учений.

Утром 13 мая агентство Avia.pro со ссылкой на источники сообщило, что авиалайнер Boeing 737-86X Военно-воздушных сил Польши могли захватить неизвестные угонщики.

«Самолет ВВС Польши был захвачен и теперь движется на запад, в сторону Атлантического океана. Неизвестно, сколько человек находится на борту», - говорится в сообщении.

Пилот борта NIKE01 передал в эфир сигнал 7500 - он означает захват самолета. Экипаж после этого перестал выходить на связь, через какое-то время борт пропал с радаров в районе польско-чешской границы. Портал OpenSky Alert в Twitter уточнил, что борт передал сигнал тревоги в 9:15 утра по московскому времени.

Польские ВВС и Минобороны официально информацию об угоне самолета не подтвердили. Польские журналисты предположили, что захват мог быть частью военных учений, которые начались в стране несколько дней назад. Однако учения Sarex-21 подразумевают только военно-морские операции. Учения начались 17 мая и должны завершиться 21 мая.

Как писала британская газета Express со ссылкой на сайт Польских Вооруженных Сил, «в ходе одного из эпизодов учений будет «похищен» гражданский самолет - для отработки действий по предотвращению террористической атаки».

Вскоре представитель пресс-службы оперативного командования Вооруженных сил Польши Адриана Волыньская подтвердила эту информацию.

«Это происходит в рамках проходящих 17 - 21 мая тактических учений Renegade-Sarex. Это эпизод учений в сфере противодействия терроризму», - сказала Волыньская, передает ТАСС.


Второй эпизод учений, завершившийся накануне, сводился к массовому спасению утопающих в результате условного столкновения двух кораблей. Отрабатывался также поиск выживших в результате условных авиакатастроф в лесных районах. В тренировке были задействованы волонтеры и поисковые отряды. Учения проходят в польском воздушном пространстве, а также в лесах Западной Померании и болотах Мазовии. Сообщается также о сиренах гражданской обороны, включившихся в Варшаве.

По-видимому, порядок маневров был изменен, поэтому плановое исчезновение самолета приняли за угон.


Иван Жуковский

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Компании
Boeing
Проекты
Военные учения
Похожие новости
07.09.2020
Американские стратегические бомбардировщики В-52Н над Украиной
04.02.2020
Як-130 вне конкуренции. Кто чемпион среди учебно-боевых самолетов мира?
24.10.2019
Имитация атаки: американские B-52 налетели на Крым
08.08.2019
Самолеты-шпионы НАТО "прописались" у границ России
24.06.2019
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
06.12.2017
Владимир Путин — причина эпохального провала России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.05 21:54
  • 3
Главред (Украина): сможет ли Украина прикрыться от России «Железным куполом»
  • 21.05 21:48
  • 5
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 21.05 21:16
  • 24
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 21.05 20:40
  • 6
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 21.05 19:50
  • 198
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 21.05 19:34
  • 3
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 21.05 19:16
  • 221
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 21.05 18:33
  • 2
Ведущему центру исследований и испытаний бронетехники исполняется 90 лет
  • 21.05 18:15
  • 1
Калининградские мотострелки осваивают новую технику
  • 21.05 18:05
  • 3
На охрану воздушного пространства стран Балтии впервые прибыли истребители пятого поколения F-35
  • 21.05 17:47
  • 4
Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
  • 21.05 17:37
  • 2
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 21.05 17:08
  • 0
Украинцы и европейцы не видят будущего Украины и НАТО
  • 21.05 16:31
  • 14
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 21.05 15:56
  • 1
В МЧС создадут Центр развития робототехники