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ЦАМТО

Военные вертолеты "Ми" и "Ка" получат унифицированный двигатель

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Двигатель ВК-2500П
Двигатель ВК-2500П.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 20 мая. Объединенная двигателестроительная корпорация начала серийное производство вертолетного двигателя ВК-2500П, который предназначен для новейшего ударного вертолета Ми-28НМ и может применяться на любом типе военных вертолетов "Ми" и "Ка".

"Уже на стадии опытно-конструкторских работ по вертолету Ми-28НМ была выпущена лидерная партия из нескольких десятков двигателей ВК-2500П, а с конца 2020 года "ОДК-Климов" приступил к полноценному серийному производству мотора. Этот двигатель спроектирован так, что без доработок может использоваться на любом типе военных вертолетов "Ми" и "Ка", – сообщил заместитель генерального директора – генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

Генеральный конструктор ОДК напомнил, что двигатель ВК-2500П успешно прошел государственные испытания. "ВК-2500П в прошлом году успешно завершил госиспытания в интересах Министерства обороны РФ. Ведутся мероприятия по увеличению ресурсов, которые должны достигать 12000 часов", – добавил генеральный конструктор.

Кроме того, новый двигатель ВК-2500ПС-02 получит вертолет Ка-32. "В конце 2020 года "ОДК-Климов" вплотную занялся опытно-конструкторской работой по двигателю ВК-2500ПС-02 для модернизации вертолетов Ка-32. Предполагается, что благодаря этому двигателю будут расширены возможности при эксплуатации вертолета на работах с внешней подвеской, в частности при трелевке леса, пожаротушении и выполнении других задач", – рассказал Юрий Шмотин.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Страны
Россия
Продукция
ВК-2500
Ка-32
Ми-28Н
Компании
Минoбороны РФ
ОДК УК
Ростех
Проекты
2020-й год
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