Вертолеты Ми-8 получат новую баллистическую защиту

ЦАМТО, 20 мая. Транспортные вертолеты Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1 получат новую баллистическую защиту, заявил в интервью "РИА Новости" управляющий директор Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ, входит в холдинг "Вертолеты России" и будет осуществлять эти работы) Игорь Киямов.

"Выпущен бюллетень на установку баллистической защиты кабины экипажа и грузовой кабины на вертолеты Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1. На этапе оформления находится бюллетень по установке пылезащитного устройства Centrisep модульного типа QB0977/QB0978 на вертолет Ми-8МТВ-1", – сказал он.

И.Киямов отметил, что эти проекты модернизации вертолетов коллектив НАРЗ разрабатывает самостоятельно в недавно открывшемся при заводе конструкторском бюро. "Выданный НАРЗ сертификат разработчика авиационной техники дает право выполнять разработку конструкторской документации и выпуск бюллетеней на второстепенные изменения в типовую конструкцию вертолетов семейства Ми-8. То есть мы получили возможность оперативного выполнения модификаций вертолетной техники в соответствии с пожеланиями заказчика, в том числе в процессе выполнения капитального ремонта", – пояснил собеседник агентства.

По словам директора НАРЗ, в перспективе Новосибирский завод сможет проводить более глубокую модернизацию техники. Кроме того, на его мощностях, помимо вертолетов семейств Ми-8 и Ми-26, смогут модернизироваться и другие модели, в том числе "Ансат".

НАРЗ ведет техобслуживание, капитальный ремонт и модернизацию различных модификаций вертолетов марки "Ми" (Ми-8Т, Ми-8МТ, Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-172, Ми-17В-5, Ми-26Т). Предприятие производит обслуживание и ремонт систем и агрегатов вертолетной техники в течение всего межремонтного ресурса, а также обеспечивает пользователей запасными частями. Кроме того, Новосибирский завод создает сервисные центры по обслуживанию и ремонту вертолетов марки "Ми" по всему миру с возможностью ремонтно-восстановительных работ на базе заказчика, отмечает агентство.