Военные атташе ознакомились с системой подготовки офицеров артиллерийских и ракетных подразделений России

Иностранные военные атташе в Санкт-Петербурге ознакомились с системой подготовки офицеров артиллерийских и ракетных подразделений России, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня более 70 представителей военно-дипломатического корпуса из 54 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, аккредитованных в России, посетили Михайловскую военную артиллерийскую академию (МВАА). Здесь они ознакомились с системой подготовки офицеров артиллерийских и ракетных подразделений Вооружённых сил РФ и военнослужащих иностранных государств», - сказано в сообщении.

В Санкт-Петербурге был проведен брифинг, в ходе которого заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников проинформировал иностранных военных атташе о структуре Сухопутных войск и развитии системы подготовки военнослужащих.

Он также рассказал об обучении в России иностранных специалистов.

«За 70 лет в военных вузах России подготовлено более 280-ти тысяч иностранных специалистов из 108 государств. В настоящее время в шести вузах Сухопутных войск обучается около полутора тысяч военнослужащих из 43 государств», - отметил Матовников.