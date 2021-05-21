Разработчик анонсировал модернизацию вертолета МИ-8

Многоцелевой вертолет Ми-8 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

МОСКВА, 20 мая/ Радио Sputnik. Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ) модернизирует транспортные вертолеты Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1. Как сообщил РИА Новости управляющий директор НАРЗ Игорь Киямов, винтокрылые машины получат новую баллистическую защиту.

"Выпущен бюллетень на установку баллистической защиты кабины экипажа и грузовой кабины на вертолеты Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1", – заявил Киямов.

По его словам, после получения сертификата разработчика авиатехники предприятие получило возможность оперативного выполнения модификаций вертолетной техники в соответствии с пожеланиями заказчика.

В перспективе, продолжил Игорь Киямов, на мощностях НАРЗ, помимо вертолетов семейств Ми-8 и Ми-26, смогут совершенствовать и другие модели, например, "Ансат".