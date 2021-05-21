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ТАСС

Выход российских космонавтов в открытый космос продлится около 7 часов

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Олег Новицкий и Петр Дубров
Олег Новицкий и Петр Дубров.
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС, архив

Олег Новицкий и Петр Дубров 2 июня подготовят стыковочный отсек к прибытию модуля "Наука"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Выход в открытый космос российских членов экипажа МКС Олега Новицкого и Петра Дуброва 2 июня продлится примерно 6 часов 50 минут. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"Экипаж совершит выход из люка малого исследовательского модуля "Поиск" в 08:40 мск. Планируемая продолжительность работ космонавтов в открытом космосе - около 6 часов 50 минут", - отметили в госкорпорации.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что Новицкий и Дубров выйдут в открытый космос 2 июня. Как уточняется, членам экипажа предстоит подготовить стыковочный отсек перед прибытием модуля "Наука" и заменить сменную панель регулятора расхода жидкости системы обеспечения теплового режима функционально-грузового блока.

В конце апреля в материалах журнала "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса) сообщалось, что в сентябре Новицкому и Дуброву предстоит дважды выйти в открытый космос, чтобы подключить электрические кабели между модулями "Наука" и "Звезда".

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