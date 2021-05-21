Казахстан будет осуществлять сборку БЛА "Скайларк-1-LEX"

ЦАМТО, 20 мая. В Казахстане на предприятии компании Kazakhstan Aviation Industry состоялось открытие сборочной линии малоразмерных разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Скайларк-1-LEX" разработки израильской Elbit Systems.

В церемонии, состоявшейся 5 мая, принял участие заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Казахстана генерал-майор Александр Аширов. Как сообщает Israeldefense.co.il, предприятие также будет использоваться в качестве центра сервисного облуживания БЛА, которые состоят на вооружении ВС Казахстана с 2014 года.

Как сообщал ЦАМТО, версия "Скайларк-1-LEX" семейства "Скайларк" отличается увеличенной дальностью полета (до 40 км) и рядом других усовершенствований, включая улучшенные канал передачи данных и систему навигации.

Размах крыла БЛА составляет 3 м, максимальная взлетная масса – 7,5 кг, масса полезной нагрузки – 1,2 кг, практический потолок – 15000 футов (4573 м), продолжительность полета – до 3 часов. Электродвигатель обеспечивает меньшую заметность (не слышим на высоте 100 м). Аппарат позволяет выполнить задачу от взлета до посадки в автономном режиме.

В состав комплекса "Скайларк I-LEX" обычно входят три летательных аппарата, две цветные CCD-камеры, одна тепловизионная камера на основе неохлаждаемой болометрической матрицы. БЛА также оборудованы лазерным целеуказателем и потенциально могут нести другую полезную нагрузку, включая оборудование для ретрансляции связи. Полезная нагрузка размещена в стабилизированном кардановом подвесе. Запуск аппарата осуществляется с руки или катапульты, посадка – на фюзеляж с использованием надувной камеры.