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Российская газета

ВКС получат новую партию вертолетов Ми-28НМ

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Источник изображения: ПАО Роствертол

В 2021 году Воздушно-космическим силам будет передана вторая партия новейших ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник".

- В конце прошлого года в рамках подписанного ранее контракта Минобороны получило первую партию из двух серийных машин. В текущем году поставки будут продолжены, в войска будет передано еще несколько Ми-28НМ, от четырех до шести машин, - рассказал РИА Новости источник в авиастроительной отрасли. Он также отметил, что работы по вертолету идут по графику.

Ми-28НМ - новейшая модификация всесуточного ударного вертолета "Ночной охотник". Самое заметное ее отличие от базовой версии - шаровидная антенна РЛС кругового обзора над несущим винтом. В арсенал машины входят новейшие ракеты - например, "изделие 305" с мультиспектральной головкой самонаведения, работающей в режиме "выстрелил-забыл", и дальностью полета 25 км.

Серийный Ми-28НМ будет впервые задействован в летной программе авиасалона МАКС-2021 в июле.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-28Н
Проекты
МАКС-20XX
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