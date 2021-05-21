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Интерфакс-АВН

Системы оптического наблюдения для авиации показывает "Швабе" на выставке HeliRussia

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" представил системы оптического наблюдения для гражданской авиации на 13-й Международной выставке вертолётной индустрии HeliRussia 2021, которая открылась в Москве.

"На выставке "Швабе" представляет системы для проведения обзорно-поисковых работ СОН?820 и СОН?832, с помощью которых можно получать детальные изображения участков местности и объектов, распознавать технические средства, группы людей или отдельного человека", - сказано в сообщении пресс-службы холдинга, распространённом в четверг.

Директор по государственному оборонному заказу "Швабе" Игорь Новиков сообщил, что на выставку привезена техника, которая применяется в составе гражданской авиации.

"Изделия работают в круглосуточном и всепогодном режиме, а также отличаются универсальностью - устанавливаются разные носители, в том числе наземные и морские", - сказал Новиков, которого цитирует пресс-служба.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Швабе ОАО
Проекты
Гособоронзаказ
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