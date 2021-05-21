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Известия.ru

Момент крушения военного самолета в Белоруссии попал на видео

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Источник изображения: Фото: скриншот видео

Камера сняла момент крушения военного самолета Лидской штурмовой авиабазы Як-130 в вблизи города Барановичи Брестской области Белоруссии. Кадры опубликованы в четверг, 20 мая, в Twitter.

На записи видно момент падения самолета, после чего происходит взрыв.


О крушении самолета стало известно накануне. В результате погибли два летчика.

В пресс-службе минобороны Белоруссии сообщали, что техническая неисправность была обнаружена во время учебно-тренировочного полета. Пилоты пытались увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
Як-130
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