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WarSpot

Боевые роботы заполоняют небо

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Источник изображения: warspot.ru

Журнал Aviation Week прогнозирует взрывной рост популярности ударных дронов. В своём новом отчёте 2021 Military Fleet & MRO Forecast аналитики издания сравнили популярность действующих беспилотников, указав, что в дальнейшем их число будет только увеличиваться.

«Относительно незначительное шестинедельное столкновение между Азербайджаном и Арменией в спорном регионе Нагорного Карабаха во второй половине 2020 года не только укрепило полезность этих систем, но и продемонстрировало, как даже вооружённые силы, которые не имеют хорошего финансирования или технологического развития, способны управлять ими с разрушительным эффектом», — сообщается в отчёте.

Самые популярные семейства ударных беспилотников

Источник изображения: aviationweek.com

По данным Aviation Week, самыми популярным семейством ударных дронов является Predator от американской компании General Atomics — 54% от всего парка боевых беспилотников в мире. Второе место за китайскими «Птеродактилями»: у семейства Wing Loong — 17% рынка. Следом идут китайские «Радуги» — представители семейства Cai Hong (CH-3 и CH-4) суммарно имеют почти 8%. На четвёртом месте — турецкий Bayraktar с 7%, а далее — иранский Mohajer с 4%. На остальные ударные дроны приходится 8% рынка.

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Страны
Азербайджан
Армения
Иран
Китай
США
Турция
Продукция
Pterodactyl I
Компании
General Atomics
Проекты
2020-й год
БПЛА
Робот
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