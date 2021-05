Ставка на экспорт: лёгкая гаубица LG1

В последние десятилетия гаубицы калибра 155 мм (или их постсоветская альтернатива — 152 мм) почти вытеснили другие артсистемы в полевой артиллерии. Единственным классом, сумевшим сохранить свою нишу, являются 105-мм гаубицы, в силу своих массогабаритных характеристик востребованные в аэромобильных, воздушно-десантных и горных частях. Один из наиболее современных образцов в этом классе — французская гаубица LG1.

К середине 80-х годов единственной в мире современной 105-мм гаубицей была британская L118. Её высокие тактико-технические характеристики обусловили значительную популярность — достаточно сказать, что армия США приняла на вооружение модифицированный вариант британской гаубицы под обозначением М119. В такой ситуации решение руководства французского концерна GIAT взяться за разработку собственной артсистемы такого калибра, да ещё и без каких-либо гарантий закупки её французской армией, походило на авантюризм. С другой стороны, рано или поздно должна была потребоваться замена многим тысячам устаревших орудий, служивших в десятках стран — в первую очередь, американским гаубицам М101 и итальянским М56. И хотя объёмы контрактов на гаубицу LG1 пока исчисляются даже не сотнями, а всего лишь десятками экземпляров, проект оказался коммерчески успешным.

Конструкция

Гаубица LG1 имеет ствол длиной 30 калибров, снабжённый двухкамерным дульным тормозом. Конструкционная живучесть ствола составляет 7700 выстрелов, но практическая ограничена 1500 выстрелами. Затвор — полуавтоматический, горизонтальный клиновой. Противооткатные устройства — гидропневматические, накатник расположен над стволом, а тормоз отката — под ним. Для облегчения наведения в вертикальной плоскости орудие снабжено уравновешивающим устройством, колонки которого расположены по бокам ствола на уровне затвора.

Гаубица LG1 на выставке Источник изображения: steemit.com

В отличие от британской гаубицы L118 или американской М102, французское орудие имеет лафет традиционной конструкции — с раздвижными станинами. Под осью имеется опорная плита, на которой гаубица вывешивается на огневой позиции. Станины — сварные коробчатые, с сошниками. На конце левой станины имеется сцепное устройство. При буксировке ствол разворачивается вдоль сведённых станин. В то же время, допускается буксировка со стволом в боевом положении. Торсионная подвеска позволяет буксировать орудие по пересечённой местности со скоростью до 40 км/ч, а по шоссе — даже до 120 км/ч (хотя трудно представить автомобиль, мчащийся с такой скоростью по автостраде с пушкой на прицепе).

Гаубица LG1 в боевом положении Источник изображения: janes.com

Орудие LG1 в минимальной комплектации (без компьютерной системы управления огнём) весит всего 1550 кг — на три центнера меньше L118. Оно может буксироваться лёгкими автомобилями класса HMMWV или Ленд-Ровер «Дефендер». Масса системы позволяет перевозить её на внешней подвеске даже вертолётом Белл 212, не говоря уже о более тяжёлых. LG1 может десантироваться с парашютной системой на специальном поддоне.

Гаубица LG1 в походном положении Источник изображения: steemit.com

По боеприпасам LG1 совместима с американской гаубицей М119 (но не с британской L118). Осколочно-фугасный снаряд 105 HE ER G3, снабжённый донным газогенератором, обеспечивает максимальную дальность стрельбы 17 км — на 3 км меньше, чем у британской гаубицы L118 (но у той ствол длиннее на 7 калибров). Минимальная дальность огня этим снарядом составляет 7 км. При применении американских снарядов М1 диапазон дальности стрельбы находится в пределах от 1 до 11 км. Снаряд 105 HE ER G3 весит 15 кг, а его длина составляет 586 мм (для выстрела эти параметры — 18 кг и 850 мм соответственно). Начальная скорость этого снаряда — 685 м/с. Концерн «Некстер» предлагает и другие типы снарядов для LG1 — осколочно-фугасный с донной выемкой 105 HE НВ G3, дымовой 105 SMK ER G3.

Варианты

Первые три прототипа LG1 были готовы в 1987 году, а вскоре к испытаниям присоединились три предсерийных орудия. Производство первого серийного варианта LG1 Mk I велось в 1992-1993 годах. В 1996 году начался серийный выпуск гаубиц LG1 Mk II. Главным отличием этого варианта стала система LINAPS (Laser Inertial Automatic Pointing System) производства британской фирмы «GEC-Маркони» (впоследствии купленной «Селекс ES», в свою очередь поглощённой концерном «Леонардо»). Эта система, являющаяся одной из наиболее популярных как в буксируемой, так в самоходной артиллерии, обеспечивает топопривязку орудия (при помощи инерциальной системы на лазерных гироскопах и приёмника спутниковой навигационной системы GPS), наведение орудия по азимуту и углу места, выработку данных для стрельбы при помощи баллистического вычислителя и радиолокационного измерителя начальной скорости снаряда, а также взаимодействие с лазерным дальномером и цифровой радиостанцией. Источник питания обеспечивает непрерывную работу LINAPS в течение 24 часов.

В 2008 году появился вариант LG1 Mk III, представляющий собой очередной этап в «диджитализации» этой лёгкой гаубицы. Орудие комплектуется системой управления огнём (СУО) MAFCS (Modular Artillery Fire Control System) производства фирмы «Астронотикс Корпорейшн оф Америка» и навигационной системой KN-4501 фирмы «Кифотт Корпорейшн». В комплекте с гаубицами концерн «Некстер» предлагает переносной баллистический компьютер BACARA, работающий на уровне батареи. Посредством ультракоротковолновой радиостанции он может дистанционно управлять СУО орудий. Для уровня дивизиона «Некстером» производится система управления огнём FINDART.

Служба и боевое применение

Гаубицы LG1 к настоящему времени экспортированы в семь стран, причём наибольшей популярностью они пользуются в Юго-Восточной Азии. Первым заказчиком стал Сингапур, он же оказался единственной страной, купившей орудия модификации MK I. В 1992-1993 годах армия этого государства получила 37 (по другим данным — 39) гаубиц LG1. Однако карьера этих артсистем оказалась короткой — всего полтора десятилетия. К 2008 году они были полностью заменены 155-мм лёгкими гаубицами SLWH «Пегасус» сингапурского производства.

Сингапурская гаубица LG1 Mk I Источник изображения: armyrecognition.com

В 1994 году два десятка орудий LG1 заказала Индонезия, ставшая первым покупателем варианта Mk II. Контракт реализовали в 1996 году. В Индонезии французские гаубицы поступили на вооружение морской пехоты — 18 орудий послужили для комплектования одного дивизиона, а ещё два используются в учебных целях.

Расчёт индонезийской гаубицы LG1 Mk II во время учебных занятий Источник изображения: tni.mil.id

Транспортировка индонезийской гаубицы LG1 Mk II с корабля на берег плавающим транспортёром К-61 Источник изображения: steemit.com

В 1996-1997 годах гаубицы LG1 Mk II поступили на вооружение двух стран НАТО: 28 орудий купила Канада, ещё 14 — Бельгия. Благодаря прозрачности канадских государственных закупок известна цена орудий: одна гаубица обошлась казне в 648 857 канадских долларов, что в пересчёте на нынешний курс с учётом инфляции составляет около 1,017 млн канадских долларов (672 000 евро). Канадские LG1 Mk II в 2002 году дебютировали в составе зарубежной миссии — в миротворческой операции на территории Боснии и Герцеговины. Но настоящим испытанием для них стала война в Афганистане. В 2003 году в эту страну прибыла батарея LG1 Mk II из состава 5-го полка лёгкой артиллерии. Орудия обеспечивали огневую поддержку подразделениям Кабульской многонациональной бригады, отлично зарекомендовав себя в условиях горно-пустынной местности. В настоящее время канадские LG1 Mk II в частях первой линии заменены 155-мм лёгкими гаубицами М777, но они используются для подготовки резервных подразделений.

В канадской армии в качестве тягачей для LG1 Mk II использовались БТР «Гризли» Источник изображения: primeportal.net

Канадские LG1 Mk II на огневой позиции в Афганистане Источник изображения: primeportal.net

В Бельгии гаубицы LG1 Mk II состоят на вооружении одной батареи единственного оставшегося в армии артдивизиона, входящего в состав моторизованной бригады (вторая его батарея укомплектована 120-мм миномётами).

Бельгийские гаубицы LG1 Mk II на параде. В качестве тягачей используются бронеавтомобили «Динго-2» Источник изображения: armyrecognition.com

Одновременно с Канадой и Бельгией гаубицы LG1 Mk II приобрёл для своей армии Таиланд (в количестве 24 единиц). Встречались сообщения о покупке 30 таких орудий для морской пехоты, а также о приобретении бывших сингапурских гаубиц LG1 Mk I, но подтверждений они не нашли. В то же время, Таиланд осуществляет модернизацию своих гаубиц М101 с применением технологий LG1.

Стрельбы из гаубицы LG1 Mk II армии Таиланда Источник изображения: armyrecognition.com

Первым покупателем «троек» стала Колумбия, заказавшая в 2008 году 20 гаубиц LG1 Mk III по цене 1,6 млн долларов США за штуку (в настоящее время это составляет 1,87 млн долларов). Орудия закупались в максимальной комплектации, с самой «навороченной» СУО, что неминуемо сказалось на цене. По некоторым сообщениям, в 2014 году Колумбия закупила три дополнительные гаубицы. Орудия поступили на вооружение 10-го артдивизиона, дислоцированного в департаменте Гуахира на севере страны.

Колумбийская LG1 Mk III на огневой позиции Источник изображения: armyrecognition.com

Армия Колумбии активно применяет свои LG1 в противопартизанских операциях. В таких условиях особенно ценными оказались малые масса и габариты орудия — в труднодоступных отдалённых районах страны едва ли не главным средством транспортировки LG1 стали вертолёты UH-60 «Блэк Хок».

САУ SAA-1 в боевом положении Источник изображения: armyrecognition.com

Своеобразным порождением специфических условий ведения боевых действий в Колумбии стала самоходная артиллерийская установка SAA-1 (Sistema de Artilleria Autopropulsado), созданная специалистами Школы артиллерии. Артиллерийскую часть гаубицы LG1 Mk III водрузили на трёхосный 5-тонный грузовик BMY M923A6, прикрыв бронёй и не забыв про гидравлические домкраты для горизонтирования САУ на позиции. От прочих простейших САУ формата TMG (Truck Mounted Gun) колумбийская SAA-1 отличается необычно большой площадью бронирования. Вызвано это опять-таки местной спецификой: броня должна защищать самоходку, в первую очередь, не на позиции, а на марше (от частых нападений партизан из засад). Масса САУ составляет 11 т. Прототип SAA-1 испытывался в 2016-2017 годах. Сообщалось о планах изготовления шести таких самоходок, но каких-либо сведений о реализации этих замыслов не поступало.

Последним по времени покупателем LG1 стала Малайзия. В 2018 году она заказала 18 орудий модификации Mk III в полностью компьютеризированном варианте, 3 баллистических компьютера BACARA и партию боеприпасов. В отличие от других стран, приобретавших эти гаубицы, Малайзия решила наладить их лицензионный выпуск. Первые шесть LG1 Mk III поступили из Франции в марте 2020 года, а остальная дюжина была собрана по лицензии местной фирмой Advanced Defense Systems. Орудия поступили на вооружение 1-го артполка 10-й парашютной бригады, заменив устаревшие итальянские гаубицы М56. Учитывая, что М56 находятся на вооружении ещё шести полков, вероятно, Малайзия закупит дополнительные партии LG1 Mk III (в первую очередь планируется приобрести такие орудия ещё для двух полков). Не утратила интереса к французским гаубицам и Индонезия. Армия этой страны испытывала южнокорейские гаубицы КН178, но всё ограничилось приобретением единственной шестиорудийной батареи. Индонезийских военных не устроила слишком большая, по современным меркам, масса КН178 — ведь, по сути, это орудие является «тюнингованным» вариантом М101А1. Поэтому в настоящее время в Индонезии обсуждается возможность закупки гаубиц LG1 Mk III для укомплектования трёх дивизионов. Не исключается возможность продолжения закупок таких орудий Колумбией. А в 2018 году LG1 Mk III демонстрировалась в Польше как возможное вооружение артдивизиона 6-й воздушно-десантной бригады.

Тактико-технические характеристики 105-мм гаубицы LG1 Mk III Калибр, мм 105 Длина ствола, мм 3100 Масса орудия в боевом положении, кг 1630 Угол вертикальной наводки, град. -3, +70 Угол горизонтальной наводки, град. 24 (с перестановкой станин — 360) Максимальная начальная скорость снаряда, м/с 685 Максимальная дальность стрельбы, м 17000 Практическая скорострельность, выстр./мин 12 Численность расчёта, чел. 5

Литература:

Андрей Харук