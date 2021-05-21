США "разморозили" поставку турецких вертолетов T-129 ВС Филиппин

ЦАМТО, 20 мая. По информации турецкой газеты Daily Sabah, США одобрили экспортные лицензии на продажу Турцией Филиппинам разведывательно-ударных вертолетов T-129 (ATAK) с американскими двигателями.

По словам директора по маркетингу и коммуникациям Turkish Aerospace Industries (TAI) Сердара Демира, Вашингтон предоставил необходимые разрешения для продажи начальной партии из шести вертолетов.

Министр обороны Филиппин Делфин Лорензана 7 декабря 2018 года объявил, что для Вооруженных сил планируется приобрести вертолеты T-129 турецкого производства. На начальном этапе должны быть закуплены 6 машин. Впоследствии Турцией и Филиппинами был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросу продажи вертолетов, который до настоящего времени не был реализован из-за проблем с получением экспортной лицензии.

Совместное предприятие американской Honeywell и британской компании Rolls-Royce производит двигатели LHTEC T800-4A, которыми оснащены двухдвигательные вертолеты T-129. Иностранные компании обязаны получать разрешения на экспорт установок для проектов военного назначения.

Между тем, по словам анонимного турецкого чиновника, лицензия была предоставлена непосредственно Государственным департаментом США. Для выдачи экспортной лицензии на двигатели не требовалось получение разрешения Конгресса, поскольку сумма продажи была ниже 25 млн. долл. Продажи союзниками по НАТО стоимостью выше этого предела контролируются Конгрессом.

Компания также получила экспортные лицензии на двигатели, запрошенные в прошлом году для вертолетов T-129, которые будут приняты на вооружение турецких силовых структур.

TAI также подписала контракт стоимостью 1,5 млрд. долл. (12,54 млрд. турецких лир) на поставку 30 вертолетов T-129 Пакистану, который также не реализуется из-за отсутствия лицензии на экспорт двигателей.

На данный момент турецкая компания поставила 61 вертолет T-129 ATAK командованию Сухопутных войск Турции, Генеральному командованию жандармерии и Генеральному директорату безопасности.

Как сообщал ЦАМТО, приобретение для ВС Филиппин ударных вертолетов предусмотрено в рамках второго этапа ("Второй Горизонт"/ Second Horizon) "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин" (RAFPMP), утвержденной Республиканским законом №10349, и запланирована на 2018-2022 гг.

После оценки различных вариантов закупки и собственных финансовых возможностей, в конце 2018 года техническая рабочая группа ВВС Филиппин склонилась к выбору T-129 ATAK турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI), который является одним из самых миниатюрных и дешевых из специализированных ударных вертолетов. Предполагалось приобрести 6 ед. T129 ATAK. Тем не менее, продажа платформы была заморожена из-за наложенных США ограничений на продажу двигателей LHTEC T800-4A. Запрет на продажу был связан с решением Анкары закупить ЗРС С-400 "Триумф" в России.