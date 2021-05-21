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ЦАМТО

"Вертолеты России" представляют на HeliRussia 2021 технику для местных и региональных авиалиний

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Один из четырех первых полученных в 2019 году АО "Национальная служба санитарной авиации" (НССА) легких вертолетов "Ансат" в санитарном исполнении (серийный номер 33099, регистрационный номер RA-20025), декабрь 2020 года
Один из четырех первых полученных в 2019 году АО "Национальная служба санитарной авиации" (НССА) легких вертолетов "Ансат" в санитарном исполнении (серийный номер 33099, регистрационный номер RA-20025), декабрь 2020 года.
Источник изображения: АО "Национальная служба санитарной авиации"

ЦАМТО, 20 мая. Холдинг "Вертолеты России" ГК Ростех представляет на HeliRussia-2021 линейку современных гражданских вертолетов, предназначенных для выполнения грузопассажирских, санитарных и туристических перевозок в системе местного и регионального транспорта.

В частности, на натурной экспозиции представлены вертолеты Ми-8АМТ и "Ансат" с пассажирскими салонами. Кроме того, в виде моделей на стенде холдинга демонстрируются вертолеты "Ансат", Ка-62, Ми-171А2 и Ми-38. В рамках интерактивной экспозиции холдинга специалисты и гости выставки смогут ознакомиться с различными вариантами применения этой техники.

"Представленный на выставке модельный ряд включает в себя вертолеты всех классов – от легкого до тяжелого, что позволяет этим машинам выполнять авиационные работы любой сложности и масштаба. Уверен, что дальнейшее оснащение российского вертолетного парка техникой нового поколения будет способствовать повышению не только транспортной доступности регионов, но и их туристической привлекательности. Природные и культурные достопримечательности нашей страны зачастую располагаются в труднодоступных районах, и вертолет является наиболее быстрым, удобным, а зачастую и безальтернативным видом транспорта для их посещения", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Вертолет Ми-8АМТ представлен в варианте с салоном повышенной комфортности. При этом вертолет может быть переоборудован для выполнения пассажирских и грузовых перевозок. Транспортные возможности вертолета Ми-8АМТ обеспечивают перевозку до 27 пассажиров на откидных сиденьях, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске.

В кабине вертолета "Ансат" установлено семь пассажирских энергопоглощающих кресел, которые обеспечивают комфортный полет и дополнительную безопасность. Сиденья выполнены из упрочненного пластикового волокна, их наружная поверхность полностью состоит из арамида для уменьшения вероятности получения травм в нештатных ситуациях. Энергопоглощающие кресла можно использовать как в пассажирской версии "Ансата", так и в салоне повышенной комфортности.

Также пассажирский "Ансат" оборудован системой активного гашения вибрации. Она позволяет значительно повысить комфорт в полете за счет снижения уровня вибраций в пассажирском салоне и кабине пилотов. Сегодня вертолеты "Ансат" оборудуются данными системами по желанию заказчика.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Россия
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Ансат
Ка-60
Ка-62
Ми-17
Ми-38
Ми-8
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