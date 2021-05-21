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Известия.ru

В Сербии стартовали антитеррористические учения с участием РФ

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Источник изображения: Фото: function.mil.ru

В Сербии стартовали российско-сербские тактические учения антитеррористической направленности. В них примут участия подразделения специального назначения двух стран. Информация об этом появилась 20 мая на сайте Минобороны РФ.

По данным ведомства, учения продлятся до 25 мая. До этого времени планируется отработка десантирования на парашютных системах «Арбалет», выдвижения к объекту незаконного вооруженного формирования, а также его блокирование и уничтожение.

Помимо этого, во время военных учений планируется проведение показательных выступлений и занятий, направленных на обучение стрельбе из стрелкового оружия.

От России участие в учениях примут около 200 военнослужащих и 11 единиц военной техники.

Во время церемонии открытия представители обеих сторон отметили важность мероприятий по подготовке развития сотрудничества между подразделениями специального назначения вооруженных сил Сербии и России в области противодействия терроризму.

6 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в российских Вооруженных силах (ВС) стартовали контрольные проверки боевой готовности.

13 апреля в российском военном ведомстве сообщили, что в соответствии с планом подготовки ВС России в органах военного управления, соединениях и воинских частях в течение апреля будет проведено 4048 учений разного масштаба.


По результатам проведения военных учений, 22 апреля Шойгу отметил, что личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) во время учений в Крыму успешно реализовал все поставленные перед ним задачи. В тот же день министр обороны прибыл в Крым, где на полигоне Опук проходили межвидовые учения Вооруженных сил РФ. Сообщалось, что всего в них участвуют свыше 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц техники, а также 40 боевых кораблей. Как уточнили в министерстве, учения проводятся в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

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