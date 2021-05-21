Войти
Военно-промышленный курьер

Аэрозольная маскировка помогла кораблям избежать потерь

796
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В соединении кораблей охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота проведено комплексное учение по маскировке кораблей в пункте базирования и ликвидации химического заражения на одном из ракетных катеров.

Для организации маскировки боевых единиц при их стоянке и развёртывании из пункта базирования специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ТОФ применили комплексный способ аэрозольного прикрытия объектов с берега и моря.

В ходе учения, для упреждения действий средств визуальной разведки и наведения высокоточного оружия условного противника, специалисты РХБ защиты флота использовали современные дымовые машины ТДА-3, предназначенные для перевода в аэрозольное состояние дымовых смесей и порошкового состава инфракрасной маскировки с целью защиты людей, техники и важных тыловых объектов.

После оценки скорости и направления ветра, специалисты организовали прикрытие кораблей одновременно с нескольких точек на побережье. Одна из аэрозольных машин впервые была размещена на борту десантного катера «Иван Карцов», который осуществлял маневрирование в районе учения. Ранее аэрозольные посты в пункте базирования кораблей со стороны моря не выставлялись. Общая площадь не просматриваемого аэрозольного тумана превысила 5 квадратных километров, что обеспечило надежное прикрытие сил с воздуха.

В развитие обстановки учения, на одном их кораблей были отработаны действия экипажа по локализации химически опасного вещества, попавшего на палубу. Экипаж провел РХБ разведку, выявил очаг заражения и выполнил комплекс мер с использованием штатных средств по устранению условной угрозы.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих, несколько кораблей и около 5 единиц специальной техники.

Военные сообщили, что аэрозольная маскировка применяется для обеспечения скрытности при выходе кораблей из пунктов базирования, для противодействия применению противником высокоточного оружия и других средств воздушного нападения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
21820 Дюгонь
Проекты
Военные учения
ТОФ
ЯО
Похожие новости
25.12.2017
Ждет ли нас новая Цусима
14.04.2017
Почему российская противолодочная авиация "окружает" Японию
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
13.05.2014
От "Тулы" до Куры
22.07.2010
В Жуковском, по четным годам...
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.05 21:54
  • 3
Главред (Украина): сможет ли Украина прикрыться от России «Железным куполом»
  • 21.05 21:48
  • 5
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 21.05 21:16
  • 24
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 21.05 20:40
  • 6
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 21.05 19:50
  • 198
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 21.05 19:34
  • 3
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 21.05 19:16
  • 221
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 21.05 18:33
  • 2
Ведущему центру исследований и испытаний бронетехники исполняется 90 лет
  • 21.05 18:15
  • 1
Калининградские мотострелки осваивают новую технику
  • 21.05 18:05
  • 3
На охрану воздушного пространства стран Балтии впервые прибыли истребители пятого поколения F-35
  • 21.05 17:47
  • 4
Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
  • 21.05 17:37
  • 2
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 21.05 17:08
  • 0
Украинцы и европейцы не видят будущего Украины и НАТО
  • 21.05 16:31
  • 14
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 21.05 15:56
  • 1
В МЧС создадут Центр развития робототехники