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Впервые в ВВО военно-технический форум «АРМИЯ-2021» пройдет в 10 субъектах РФ

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Источник изображения: vpk-news.ru

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа началась активная подготовка к военно-техническому форуму «АРМИЯ-2021». В этом году главным девизом мероприятия станет «Искусственный интеллект – главная технология 21 века».

Проведение форума спланировано в 30 населенных пунктах, на территории 10 субъектов РФ от Республики Бурятия до Чукотского автономного округа, на более 40 тематических площадках.

По сравнению с 2020 годом увеличится количество выставочной техники. Всего в рамках статического показа будет задействовано порядка 570 единиц ВВТ, в том числе авиационная техника и новейшие образцы вооружения военной и специальной техники, состоящие на вооружении в соединениях и воинских частях ВВО.

Кроме того,  по традиции спланировано проведение мероприятий научно-деловой и культурно-художественной программ.

Особое внимание при организации и проведении форума будет уделено санитарно-противоэпидемиологическим мерам по недопущению заноса и распространения короновирусной инфекции. В связи с этим в местах проведения мероприятий будут задействованы подвижные медицинские группы и врачебно-сестринские бригады общей численностью более 100 человек. 

Военно-технический форум на территории ВВО пройдет в конце августа 2021 года.

Стоит отметить, сказали в пресс-службе ВВО, что общая численность посетителей масштабного мероприятия в 2020 году составила более  314000 человек.

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Компании
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