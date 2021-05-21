Войти
Военно-промышленный курьер

Контрактники выживут в любых условиях

951
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Восточном военном округе (ВВО) с начала текущего года свыше 1 тысячи военнослужащих по контракту успешно прошли сборы по интенсивной подготовке с элементами курса «выживания».

Сборы организованы для военнослужащих, проходящих службу в соединениях и воинских частях военного округа, находящихся на испытательном сроке после заключения первого контракта, в окружном учебном центре по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск, дислоцированном в Забайкальском крае.

В ходе практической части занятий бойцы прошли курс обучения по основным воинским дисциплинам, в том числе по огневой подготовке с выполнением учебных упражнений стрельб из стрелкового оружия. Также в рамках мероприятия у военнослужащих были оценены физические качества. Они были проверены на силу, скорость и выносливость.

Помимо этого, на полигоне «Песчанка» военнослужащие прошли один из сложнейших элементов подготовки – «обкатку» танком Т-72Б, выполняя при этом метание учебных противотанковых гранат.

Отметим, что интенсивную подготовку с элементами «выживания» освоили около 50 военнослужащих-женщин.

После успешной сдачи выпускных экзаменов военнослужащие продолжили службу в соединениях и воинских частях ВВО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
12.12.2019
В подразделения российской военной базы в Абхазии поступило около 150 ед. ВВСТ
18.10.2019
"Реактивные" Т-80БВ, модернизированные Т-72Б3 и БМД-2 "воюют" в Мулино
31.01.2018
Российские военные в Абхазии выполнили боевые стрельбы из танков Т-72Б3
18.07.2017
Глава Минобороны Белоруссии: учение "Запад-2017" не направлено против третьих стран
25.05.2017
Шойгу нашел на Украине советские танки Т-64
17.10.2016
Танкисты ЗВО в Нижегородской области отработали ночную стрельбу в движении
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.05 21:54
  • 3
Главред (Украина): сможет ли Украина прикрыться от России «Железным куполом»
  • 21.05 21:48
  • 5
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 21.05 21:16
  • 24
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 21.05 20:40
  • 6
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 21.05 19:50
  • 198
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 21.05 19:34
  • 3
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 21.05 19:16
  • 221
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 21.05 18:33
  • 2
Ведущему центру исследований и испытаний бронетехники исполняется 90 лет
  • 21.05 18:15
  • 1
Калининградские мотострелки осваивают новую технику
  • 21.05 18:05
  • 3
На охрану воздушного пространства стран Балтии впервые прибыли истребители пятого поколения F-35
  • 21.05 17:47
  • 4
Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
  • 21.05 17:37
  • 2
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 21.05 17:08
  • 0
Украинцы и европейцы не видят будущего Украины и НАТО
  • 21.05 16:31
  • 14
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 21.05 15:56
  • 1
В МЧС создадут Центр развития робототехники