Главред (Украина): сможет ли Украина прикрыться от России «Железным куполом»

Украинский военный эксперт пытается найти применение очередному гипотетическому траншу МВФ. Несмотря на тяжелейшую экономическую ситуацию в стране, он предлагает потратить средства на закупку израильской системы ПВО «Железный купол». Это, по его мнению, нужно для того, чтобы защититься от пресловутой российской угрозы.

Для приобретения систем «Железный купол» Украине нужно лишь политическое решение, но пока не ясно, занимается ли она вообще собственной системой обороны

В минобороны рассматривают возможность покупки системы по типу "Железного купола", которая сейчас действует в Израиле, о чем заявил министр обороны Андрей Таран. Не хочется обижать министра, однако аналогов системы "Железный купол" в мире не существует. Поэтому выражение "типа "Железного купола"" не имеет смысла. Мы можем установить старую советскую систему "Оса" или "Бук", однако их эффективность будет в разы меньше, чем у израильской системы.

К тому же удивляет то, что у нас об этом сейчас заговорили. Что, гром грянул, что мужик начал креститься? Да, безусловно, война на Ближнем Востоке показала, что расчетная эффективность в 90 процентов системы "Железный купол" подтвердилась на практике: даже массированные ракетные удары не могут полностью пробить ее. Однако разве до этого мы не знали, что эта система существует? Ведь именно системой "Железный купол" во время войны Азербайджан прикрывал Баку, Грузия ведет переговоры о покупке "Железного купола", а США покупают у Израиля эту систему для прикрытия своих стратегических объектов.

Война заставила Израиль создать такую систему противоракетной обороны, аналогов которой в мире нет и которая в состоянии гарантированно защитить территорию страны и народ от террористических организаций вроде ХАМАС, "Хезболла" и пр. Израиль создал своего рода занавес вдоль границы: 9 батарей для армии обороны, а это 27 пусковых установок, каждая установка - это 20 ракет. В итоге, фактически все, что летит на высоте до 10 км, "Железный купол" сбивает, включая реактивные снаряды, которые запускаются из кустарных установок "Град-Партизан", которые ХАМАСу вместе с Ясиром Арафатом подарил Советский Союз в 60-х годах.

Система "Железный купол" настолько эффективна, что работает в полностью автоматическом режиме, задача людей - вовремя заряжать пусковые установки и обслуживать их. В режиме слабой интенсивности обстрела оператор может вмешиваться в работу системы, в режиме высокой интенсивности - как правило, нет, полагаясь на автоматику, и автоматика не подводит. Соль в том, что система сама способна определить траекторию движения ракеты, и, если она летит на жилые дома, а не в пустыню - сбить ее. Все то, что летит на объект - территорию, которая должна быть закрыта, будет сбито. Т.е. система способна рассчитать траектории и классифицировать их по степени важности.

Насчет покупки системы "Железный купол" Украиной можно сказать одно: под лежачий камень вода не течет. Уже сегодня никто не мешает Украине провести переговоры о покупке этой системы. Одна батарея стоит порядка 170 миллионов долларов, т.е. на один транш МВФ в размере 1,5 миллиарда долларов можно купить десять батарей. Необходимо исключительно политическое решение.

Системы "Железный купол" не нужно расставлять вдоль украинской границы. Все-таки это тактический комплекс, и его возможности ограничиваются высотой в 10 км, соответственно, баллистические ракеты, которые летят выше 10 км (тот же "Искандер"), могут просто перелететь через "купол".

"Купол" будет эффективен в том случае, когда он будет прикрывать конкретные объекты: атомные станции, отдельные небольшие населенные пункты, стратегические заводы, пункты управления инфраструктурой страны и т.д. Соответственно, у нас должен быть составлен перечень объектов, которые обязательно должны быть защищены. Пересчитав их, мы поймем, сколько Украине нужно батарей.

Даже баллистическая ракета с ядерной боеголовкой, которая будет лететь высоко, в конечном итоге должна ударить по цели. Таким образом, рано или поздно она преодолеет отметку в 10 км над этой целью - и, если эта цель будет защищена "Железным куполом", как только ракета войдёт в зону поражения, она будет сбита. Одно дело - собрать небольшое количество радиоактивных осколков после разрушения ядерной боеголовки, другое - ликвидировать последствия ядерного взрыва, если боеголовка рванет.

Украине однозначно необходимо заняться построением системы противоракетной обороны, в которой, помимо стратегической системы обороны страны, должен быть и тактический элемент, в том числе основанный на системе "Железный купол".

Однако сейчас вопрос стоит совершенно иначе: занимаемся ли мы вообще нашей системой обороны или нет? Должны быть выработаны критерии внутренней военной политики построения обороноспособности страны, и все это должно быть изложено в военной доктрине, а под эту доктрину должна быть модель вооруженных сил. Однако всей этой структуры у нас нет. Даже оборонзаказ на Украине формируется исключительно ситуативными "хотелками" военных: кто продавил свои "хотелки", тот и попал в оборонзаказ, а потом в конце года правительство хоронит оборонзаказ, рапортуя, что денег нет.

К сожалению, состояние наших вооруженных сил плачевное, особенно в плане технического оснащения. И России известно наше уязвимое место - слабая система ПВО и практически отсутствие истребительной авиации. Москва понимает: если ввязываться в войну с Украиной, главной силой должны быть ракетные войска и авиация. Только нанеся ракетные или авиационные удары по украинским городам или объектам инфраструктуры, Россия сможет склонить Украину к капитуляции. И Москва делает на это ставку, прекрасно понимая, что сухопутной группировке Украина может дать бой, а вот с отражением массированных ракетных ударов у нас будут проблемы.

Естественно, в таких условиях Украине очень нужно озаботиться приобретением "Железного купола". Ведь ситуация усугубляется еще и тем, что, если вдруг завтра Россия решит бомбить какой-то город на востоке Украины, то на следующий же день там выйдут местные с российским триколором и скажут: "Не надо нас бомбить. Лучше плохой мир, чем хорошая война".

Олег Жданов