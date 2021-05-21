Войти
ИноСМИ

Главред (Украина): сможет ли Украина прикрыться от России «Железным куполом»

899
3
0
Пуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол"
Пуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол".
Источник изображения: © AP Photo, Dan Balilty

Украинский военный эксперт пытается найти применение очередному гипотетическому траншу МВФ. Несмотря на тяжелейшую экономическую ситуацию в стране, он предлагает потратить средства на закупку израильской системы ПВО «Железный купол». Это, по его мнению, нужно для того, чтобы защититься от пресловутой российской угрозы.

Для приобретения систем «Железный купол» Украине нужно лишь политическое решение, но пока не ясно, занимается ли она вообще собственной системой обороны

В минобороны рассматривают возможность покупки системы по типу "Железного купола", которая сейчас действует в Израиле, о чем заявил министр обороны Андрей Таран. Не хочется обижать министра, однако аналогов системы "Железный купол" в мире не существует. Поэтому выражение "типа "Железного купола"" не имеет смысла. Мы можем установить старую советскую систему "Оса" или "Бук", однако их эффективность будет в разы меньше, чем у израильской системы.

К тому же удивляет то, что у нас об этом сейчас заговорили. Что, гром грянул, что мужик начал креститься? Да, безусловно, война на Ближнем Востоке показала, что расчетная эффективность в 90 процентов системы "Железный купол" подтвердилась на практике: даже массированные ракетные удары не могут полностью пробить ее. Однако разве до этого мы не знали, что эта система существует? Ведь именно системой "Железный купол" во время войны Азербайджан прикрывал Баку, Грузия ведет переговоры о покупке "Железного купола", а США покупают у Израиля эту систему для прикрытия своих стратегических объектов.

Война заставила Израиль создать такую систему противоракетной обороны, аналогов которой в мире нет и которая в состоянии гарантированно защитить территорию страны и народ от террористических организаций вроде ХАМАС, "Хезболла" и пр. Израиль создал своего рода занавес вдоль границы: 9 батарей для армии обороны, а это 27 пусковых установок, каждая установка - это 20 ракет. В итоге, фактически все, что летит на высоте до 10 км, "Железный купол" сбивает, включая реактивные снаряды, которые запускаются из кустарных установок "Град-Партизан", которые ХАМАСу вместе с Ясиром Арафатом подарил Советский Союз в 60-х годах.

Система "Железный купол" настолько эффективна, что работает в полностью автоматическом режиме, задача людей - вовремя заряжать пусковые установки и обслуживать их. В режиме слабой интенсивности обстрела оператор может вмешиваться в работу системы, в режиме высокой интенсивности - как правило, нет, полагаясь на автоматику, и автоматика не подводит. Соль в том, что система сама способна определить траекторию движения ракеты, и, если она летит на жилые дома, а не в пустыню - сбить ее. Все то, что летит на объект - территорию, которая должна быть закрыта, будет сбито. Т.е. система способна рассчитать траектории и классифицировать их по степени важности.

Насчет покупки системы "Железный купол" Украиной можно сказать одно: под лежачий камень вода не течет. Уже сегодня никто не мешает Украине провести переговоры о покупке этой системы. Одна батарея стоит порядка 170 миллионов долларов, т.е. на один транш МВФ в размере 1,5 миллиарда долларов можно купить десять батарей. Необходимо исключительно политическое решение.

Системы "Железный купол" не нужно расставлять вдоль украинской границы. Все-таки это тактический комплекс, и его возможности ограничиваются высотой в 10 км, соответственно, баллистические ракеты, которые летят выше 10 км (тот же "Искандер"), могут просто перелететь через "купол".

"Купол" будет эффективен в том случае, когда он будет прикрывать конкретные объекты: атомные станции, отдельные небольшие населенные пункты, стратегические заводы, пункты управления инфраструктурой страны и т.д. Соответственно, у нас должен быть составлен перечень объектов, которые обязательно должны быть защищены. Пересчитав их, мы поймем, сколько Украине нужно батарей.

Даже баллистическая ракета с ядерной боеголовкой, которая будет лететь высоко, в конечном итоге должна ударить по цели. Таким образом, рано или поздно она преодолеет отметку в 10 км над этой целью - и, если эта цель будет защищена "Железным куполом", как только ракета войдёт в зону поражения, она будет сбита. Одно дело - собрать небольшое количество радиоактивных осколков после разрушения ядерной боеголовки, другое - ликвидировать последствия ядерного взрыва, если боеголовка рванет.

Украине однозначно необходимо заняться построением системы противоракетной обороны, в которой, помимо стратегической системы обороны страны, должен быть и тактический элемент, в том числе основанный на системе "Железный купол".

Однако сейчас вопрос стоит совершенно иначе: занимаемся ли мы вообще нашей системой обороны или нет? Должны быть выработаны критерии внутренней военной политики построения обороноспособности страны, и все это должно быть изложено в военной доктрине, а под эту доктрину должна быть модель вооруженных сил. Однако всей этой структуры у нас нет. Даже оборонзаказ на Украине формируется исключительно ситуативными "хотелками" военных: кто продавил свои "хотелки", тот и попал в оборонзаказ, а потом в конце года правительство хоронит оборонзаказ, рапортуя, что денег нет.

К сожалению, состояние наших вооруженных сил плачевное, особенно в плане технического оснащения. И России известно наше уязвимое место - слабая система ПВО и практически отсутствие истребительной авиации. Москва понимает: если ввязываться в войну с Украиной, главной силой должны быть ракетные войска и авиация. Только нанеся ракетные или авиационные удары по украинским городам или объектам инфраструктуры, Россия сможет склонить Украину к капитуляции. И Москва делает на это ставку, прекрасно понимая, что сухопутной группировке Украина может дать бой, а вот с отражением массированных ракетных ударов у нас будут проблемы.

Естественно, в таких условиях Украине очень нужно озаботиться приобретением "Железного купола". Ведь ситуация усугубляется еще и тем, что, если вдруг завтра Россия решит бомбить какой-то город на востоке Украины, то на следующий же день там выйдут местные с российским триколором и скажут: "Не надо нас бомбить. Лучше плохой мир, чем хорошая война".


Олег Жданов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Грузия
Израиль
Россия
США
Украина
Продукция
Град РСЗО
Железный купол
Искандер
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
26.02.2021
Скорей на суше, чем на море
23.11.2020
Сохраняя божественный статус
04.11.2020
The Economist (Великобритания): российская армия блистает после десяти лет реформ
21.10.2020
«Роботблиц» не в нашу пользу
24.02.2015
Америку пугают русскими ракетами
3 комментария
№1
21.05.2021 17:54
Цитата, q
если вдруг завтра Россия решит бомбить какой-то город на востоке Украины, то на следующий же день там выйдут местные с российским триколором и скажут: "Не надо нас бомбить. Лучше плохой мир, чем хорошая война".
Жданов, твои слова, да Богу в уши!
0
Сообщить
№2
21.05.2021 19:36
Цитата, beka1 сообщ. №1
Жданов, твои слова, да Богу в уши!

Жданов просто пишет тексты, получая за это зарплату (или гонорары).
Но тексты таких авторов (и изданий :)) интересны не сами по себе, а тем, на кого они рассчитаны (я и о редакторах, и о собственниках изданий, и о читателях). :)

Жданов явно печатается много и часто, слкдовательно, он - "то, что надо" с точки зрения и "руководства", и читаителей (если, конечно, те сами оплачивают это излание. Нсли не сами - остается только "руководство").

Не надо думать плохо о людях a priori. :) Жданов явно более или менее в "теме" - я о возможностях и ТТХ оружия. Этот текст - не об Iron Dome, а об украинской "элите среднего звена", причем не о ее уме/компетентности, а об её интересах.
Суть появления статья одна - продвигать идею о покупке этого самого Железного (он же "Чугунный" :)) Купола и пр., причем не в целях обороны (не такие и редакторы, и сам Жданов дураки, чтобы не понимать бесполезности этого для Украины), а в целях "отведения в свою сторону ручейка финансовых потоков".
Впрочем, это и без моего "объяснения" совершенно очевидно. :)

PS Я не удивлюсь, если Жданов писал это, искренне хихикая, имея в виду привычку многих майданутых надевать себе на голову кастрюли и сковородки. Так сказать, чугунные и железные купола. :)
+1
Сообщить
№3
21.05.2021 21:54
Цитата, ID: 19550 сообщ. №2
надевать себе на голову кастрюли и сковородки. Так сказать, чугунные и железные купола.
Тоже подумал именно про это, когда заголовок прочёл.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.05 21:54
  • 3
Главред (Украина): сможет ли Украина прикрыться от России «Железным куполом»
  • 21.05 21:48
  • 5
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 21.05 21:16
  • 24
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 21.05 20:40
  • 6
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 21.05 19:50
  • 198
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 21.05 19:34
  • 3
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 21.05 19:16
  • 221
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 21.05 18:33
  • 2
Ведущему центру исследований и испытаний бронетехники исполняется 90 лет
  • 21.05 18:15
  • 1
Калининградские мотострелки осваивают новую технику
  • 21.05 18:05
  • 3
На охрану воздушного пространства стран Балтии впервые прибыли истребители пятого поколения F-35
  • 21.05 17:47
  • 4
Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
  • 21.05 17:37
  • 2
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 21.05 17:08
  • 0
Украинцы и европейцы не видят будущего Украины и НАТО
  • 21.05 16:31
  • 14
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 21.05 15:56
  • 1
В МЧС создадут Центр развития робототехники