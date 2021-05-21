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ТАСС

Ростех начнет летные испытания двигателя ВК-650В для легких вертолетов в 2023 году

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ВК-650В на испытательном стенде
ВК-650В на испытательном стенде.
Источник изображения: «Ростех»

Серийный выпуск двигателей планируется начать в 2024 году

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Летные испытания двигателя ВК-650В, предназначенного для замены французских силовых установок на легких вертолетах Ка-226Т и "Ансат", планируется начать в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС в четверг в рамках международной выставки HeliRussia 2021 генеральный конструктор "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) Всеволод Елисеев.

"Согласно дорожной карте проекта, первый полет вертолета с двигателями ВК-650В запланирован на 2023 год", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время идут доводочные испытания двигателя-демонстратора, отладка систем ВК-650В, расширение возможностей стенда. "До августа будут проходить испытания двигателя-демонстратора, с августа начнутся работы с опытными образцами. По окончании инженерных (доводочных) испытаний будет получено подтверждение характеристик двигателя и конструктивного облика для проведения зачетных испытаний по программе сертификационных работ", - пояснили в компании.

Там отметили, что после завершения испытаний двигатель будет дорабатываться. "Важно в ходе испытаний оценить ресурсы и ввести при необходимости мероприятия, обеспечивающие все заложенные в техническое задание характеристики. Традиционными для ОКР составляющими будут работы по снижению трудоемкости, обеспечению массы двигателя", - отметили в пресс-службе.

Серийный выпуск

Серийный выпуск двигателей ВК-650В планируется начать в 2024 году, сообщил Елисеев.

"Срок получения сертификата типа на двигатель ВК-650В - 2023 год, а в 2024 планируется начать серийное производство изделия", - сказал он.

В 2019 году предприятие "ОДК-Климов" объявило о начале разработки нового газотурбинного турбовального двигателя ВК-650В. Эта силовая установка предназначена для вертолетов Ка-226Т и Ансат. Новый двигатель должен превзойти по своим характеристикам все имеющиеся аналоги.

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