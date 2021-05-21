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Интерфакс-АВН

Российский патрульный корабль "Василий Быков" совершает переход в Средиземное море

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Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков"
Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" совершает плановый переход из Чёрного в Средиземное море, в настоящее время экипаж корабля прошёл черноморский пролив Босфор и осуществляет проход пролива Дарданеллы, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

"Планируется, что уже сегодня к исходу дня "Василий Быков" войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море", - заявил Рулев журналистам в четверг.

Экипаж корабля, ранее выполняя поставленные задачи в Чёрном море, выполнил комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
22160
Военные учения
ЧФ
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