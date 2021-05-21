Российский патрульный корабль "Василий Быков" совершает переход в Средиземное море

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" совершает плановый переход из Чёрного в Средиземное море, в настоящее время экипаж корабля прошёл черноморский пролив Босфор и осуществляет проход пролива Дарданеллы, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

"Планируется, что уже сегодня к исходу дня "Василий Быков" войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море", - заявил Рулев журналистам в четверг.

Экипаж корабля, ранее выполняя поставленные задачи в Чёрном море, выполнил комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота.