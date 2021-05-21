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ЦАМТО

В Москве начинает свою работу Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2021

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Источник изображения: Фото: roe.ru

ЦАМТО, 20 мая. В МВЦ "Крокус Экспо" 20 мая начинает свою работу Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2021. Это крупнейшее европейское вертолетное событие, которое формирует новый облик индустрии.

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте HeliRussia-2021, выставка проводится с 2008 года и за это время стала крупнейшим профильным мероприятием в Европе, освещающим все аспекты вертолетной индустрии – от технической составляющей и до вопросов правового регулирования деятельности участников рынка.

Несмотря на то, что вследствие пандемии в прошлом году выставка была перенесена с традиционного мая на сентябрь, она смогла сохранить свой уникальный статус ежегодного вертолетного события мирового класса, и собрала ведущих производителей и эксплуатантов вертолетной техники и оборудования со всего мира.

В этом году HeliRussia возвращается в свой привычный весенний формат и будет проведена с 20 по 22 мая на своей традиционной площадке в МВЦ "Крокус Экспо". Несмотря на то, что границы, ввиду продолжающейся пандемии, до сих пор остаются закрытыми, выставка продолжает поражать своими масштабами – на общей площади около 14 тыс. м2 представят свою продукцию более 160 компаний из 13 стран мира. Посетители смогут познакомиться с вертолетной техникой таких именитых международных производителей как Leonardo Helicopters, Airbus Helicopters, Robinson Helicopter Company, Bell Textron и, конечно же, крупнейшего отечественного производителя, титульного партнера выставки – холдинга "Вертолеты России", а также принять участие в более чем 30 мероприятиях обширной деловой программы, направленной на формирование долгосрочной стратегии развития отрасли.

Традиционно HeliRussia является и ключевым российским событием для демонстрации новейших достижений в области беспилотных технологий.

Отличительной чертой Международной выставки вертолетной индустрии всегда являлась ее насыщенная деловая программа. В этом году организаторы не только не отступили от традиций, но и решили сделать на нее особенный упор.

Пандемия, финансовый кризис, ограничения в области международной кооперации, вызванные совокупностью политических и экономических факторов, ставят новые вызовы перед всем российским вертолетным сообществом и наглядно демонстрируют необходимость новой стратегии для отечественной вертолетной отрасли. С целью выработки комплексной "дорожной карты", которая сформирует новое видение индустрии, а также придаст ей дополнительный импульс, необходимый не только для преодоления текущих трудностей, но и выхода на качественно новый уровень, организаторы и участники подготовили более 30 разнообразных мероприятий, которые пройдут на протяжении трех дней проведения выставки и затронут все возможные области, связанные с отечественным вертолетостроением, включая финансово-экономические, технические, инфраструктурные, социальные и правовые аспекты.

Одним из ключевых мероприятий деловой программы HeliRussia станет 13-я Международная конференция "Рынок вертолетов: реалии и перспективы", на которой рассматриваются параметры российского вертолетного рынка с позиции потребителей и производителей вертолетной техники, а также составляется прогноз развития мирового вертолетного рынка. Мероприятие организуется Ассоциацией Вертолетной Индустрии и Агентством "АвиаПорт". Оно ориентировано на аудиторию специалистов в области разработки и производства вертолетов, комплектующих и запчастей, технического обслуживания и ремонта, эксплуатации вертолетной техники.

Фактически, в этом году на Международной выставке вертолетной индустрии сформировано интеллектуальное и ресурсное (как научно-производственное, так и финансовое) ядро, состоящее из разработчиков, производителей и эксплуатантов вертолетной техники и оборудования, представителей органов власти, финансово-экономического блока, а также, что самое главное, визионеров, способных провести эффективный "мозговой штурм", определить перспективные точки роста и сформировать новый облик не только вертолетной, но и смежных отраслей.

XIV Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2021 пройдет c 20 по 22 мая в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации №1606-р от 19.07.2019 года. Место проведения – МВЦ "Крокус Экспо", павильон №1, залы №3, 4.

Организатор выставки – Минпромторг России. Титульный партнер – холдинг "Вертолеты России". Официальный партнер – Банк ВТБ. Мероприятие проходит по инициативе и при поддержке Ассоциации Вертолетной Индустрии.

Более подробный материал об участниках выставки, образцах представленной продукции и деловой программе мероприятия размещен на официальном сайте HeliRussia-2021.

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Страны
Россия
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Leonardo
RobinsonHeli
Textron
Вертолеты России
Минпромторг РФ
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