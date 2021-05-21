Войти
ТАСС

Вертолет Ingenuity на следующей неделе совершит шестой полет на Марсе

719
0
+1
Вертолет Ingenuity
Вертолет Ingenuity.
Источник изображения: © NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS via AP

Вертолет переместится на 150 метров в юго-восточном направлении и сделает несколько снимков участка поверхности планеты

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity совершит на следующей неделе шестой полет над поверхностью планеты и переместится на новое место. Об этом сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения (ЛРД) Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным NASA, вертолет поднимется на высоту около 10 метров и переместится на 150 метров в юго-восточном направлении со скоростью, достигающей четырех метров в секунду. Ingenuity сделает несколько снимков участка поверхности Марса, представляющего интерес для ученых. После этого он отлетит на 50 метров в северо-восточном направлении и совершит посадку в новой точке.

Точные сроки шестого полета Ingenuity на Марсе не называются. Согласно оценкам специалистов американского космического ведомства, его общая продолжительность составит около 140 секунд. Данные и снимки, сделанные во время полета, поступят на Землю в течение нескольких дней.

Ingenuity, масса которого составляет 1,8 кг, впервые поднялся на высоту 3 метра над поверхностью Марса 19 апреля. Его полет тогда продолжался всего 39,1 секунды. 22 апреля он поднялся уже на высоту 5 метров и отлетел в сторону на 2 метра. 25 апреля вертолет смог преодолеть расстояние в 50 метров и вернуться. 30 апреля Ingenuity совершил четвертый полет, а 7 мая - пятый, впервые совершив посадку в новом месте.

Вертолет, разработка которого обошлась в $80 млн, был доставлен в кратер Езеро на Красной планете вместе с марсоходом Perseverance 18 февраля. Цель этой миссии - попытаться обнаружить следы возможного существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Проекты
Марс
Похожие новости
12.02.2020
США самостоятельно профинансируют проект создания окололунной станции
17.07.2019
NASA оценило затраты на возвращение человека на Луну
28.11.2018
В NASA рассказали, когда может состояться пилотируемый полет на Марс
23.04.2018
Сергей Сопов: "Морской старт" — имиджевый проект для России"
20.09.2017
Веселые поминки
09.04.2010
НАСА подписало новый контракт на сумму 335 миллионов долларов о полетах астронавтов на российских космических кораблях ("Space", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.05 21:54
  • 3
Главред (Украина): сможет ли Украина прикрыться от России «Железным куполом»
  • 21.05 21:48
  • 5
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 21.05 21:16
  • 24
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 21.05 20:40
  • 6
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 21.05 19:50
  • 198
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 21.05 19:34
  • 3
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 21.05 19:16
  • 221
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 21.05 18:33
  • 2
Ведущему центру исследований и испытаний бронетехники исполняется 90 лет
  • 21.05 18:15
  • 1
Калининградские мотострелки осваивают новую технику
  • 21.05 18:05
  • 3
На охрану воздушного пространства стран Балтии впервые прибыли истребители пятого поколения F-35
  • 21.05 17:47
  • 4
Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
  • 21.05 17:37
  • 2
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 21.05 17:08
  • 0
Украинцы и европейцы не видят будущего Украины и НАТО
  • 21.05 16:31
  • 14
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 21.05 15:56
  • 1
В МЧС создадут Центр развития робототехники