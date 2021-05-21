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ТАСС

Госиспытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с "Адмирала Горшкова" начнут в июне

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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

По данным источника, всего в рамках госиспытаний "Циркона" с фрегата предстоит выполнить четыре пуска

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Государственные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" начнутся в июне. Об этом ТАСС сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"Первый пуск "Циркона" в рамках госиспытаний с фрегата "Адмирал Горшков" планируется выполнить в июне", - сказал один из собеседников агентства.

По словам другого источника ТАСС, всего в рамках госиспытаний "Циркона" с этого фрегата предстоит выполнить четыре пуска.

В НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), где разработали и производят "Цирконы", не стали комментировать эту информацию.

Ранее источник сообщил ТАСС, что летно-конструкторские испытания (ЛКИ) гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя - фрегата "Адмирал Горшков" - успешно завершены. Как сообщалось, программа ЛКИ этой ракеты в 2020 году успешно и в полном объеме выполнена, было осуществлено три пуска с "Адмирала Горшкова", два - по морским целям, один - по наземной. 11 декабря Минобороны РФ сообщило о третьем в 2020 году пуске "Циркона". 20 апреля на заседании коллегии военного ведомства министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что испытания "Циркона" планируется завершить в 2021 году.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
22350
ГЗЛА
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