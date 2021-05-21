Противоминную подготовку отработали корабли России и Казахстана на совместном учении

Ростов-на-Дону. 20 мая. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Тральные силы Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) и военно-морских сил Казахстана приступили к отработке задач по разведывательному поиску мин и противоминной обороне на переходе морем в ходе совместного учения, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Базовый тральщик проекта 12650 "Магомед Гаджиев", рейдовый тральщик проекта 10700 "РТ-234" ВМФ России и рейдовый тральщик "Алатау" ВМС Республики Казахстан обеспечили проводку через учебные минные поля совместной корабельной группы по плану российско-казахстанского военно-морского учения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что итогом розыгрыша эпизода учения по ликвидации противоминной опасности стал успешный выход совместной группировки кораблей в полигоны боевой подготовки в Каспийском море.

Как сообщалось, с 18 по 24 мая в военно-морских полигонах обоих государств, расположенных в средней части Каспийского моря, пройдут совместные военно-морские учения ВМФ России и ВМС Казахстана.

В составе корабельной группы КФл Южного военного округа в совместном учении примут участие малый ракетный корабль проекта 21631 "Град Свияжск", базовый тральщик проекта 12650 "Магомед Гаджиев", рейдовый тральщик проекта 10700 "РТ-234", спасательное буксирное судно проекта 22820 "СБ-738", малое гидрографическое судно проекта 872 "Анатолий Гужвин".