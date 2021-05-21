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Аналог Су-57 ВВС США получит «очень большую» ракету

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Источник изображения: Кадр: US Military News / Youtube

Истребитель F-15EX Eagle II Военно-воздушных сил (ВВС) США, считающийся аналогом российского Су-57, вероятно, получит новую ракету класса «воздух-воздух» «очень большой» дальности, сообщает The Drive.

Издание напоминает, что в настоящее время самой крупной ракетой, которую может переносить F-15EX Eagle II, является усовершенствованная AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), модернизационный потенциал которой практически исчерпан.

The Drive пишет, что ранее предполагалось, что данный истребитель будет переносить лишь ракеты класса «воздух-земля», включая гиперзвуковые. Издание заключает, что оснащение самолета новым оружием позволит ему, в частности, действовать непосредственно на границе вражеской зоны ограничения и воспрещения доступа и маневра.

The Drive допускает, что новая ракета для F-15EX Eagle II будет американским ответом на соответствующие российские и китайские разработки.

В апреле издание, ссылаясь на разработчика радиолокационной станции Мишель Стычински из компании Raytheon, сообщило, что истребитель F-15EX Eagle II получил, вероятно, самый мощный в мире радар для данного типа самолетов.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
AMRAAM
ПАК ФА
Компании
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
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