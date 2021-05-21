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Российская газета

В МЧС создадут Центр развития робототехники

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Сотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

В МЧС России будет свое КБ по разработке роботизированных систем будущего. Звучит громко, но, возможно, именно так все и будет не только на бумаге. По крайней мере, ученые МЧС уже подписали соглашение с ЦНИИ робототехники и кибернетики о сотрудничестве и очень надеются на успех.

Сам же Центр развития робототехники, - а он будет называться именно так, - создается на платформе Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

К созданию новых разработок подключится и еще один НИИ системы МЧС. На вопросы, для чего создается центр и почему именно на базе МЧС, и.о. начальника ВНИИ ГО ЧС Владимир Мошков ответил прямо: идет старение парка роботов, а новые образцы и технологии из-за рубежа получать затруднительно. Тут сказываются как санкции, так и нехватка комплектующих в целом в мире для нужд даже самих тех стран, где эти комплектующие производятся.

"Создание центра обусловлено необходимостью поиска новых подходов к решению задач, определенных в 2016 году Концепцией развития робототехнических комплексов спецназначения в системе МЧС России до 2030 года", - сказал Владимир Мошков.

Увы, по словам Мошкова, пока не удалось наладить эффективное взаимодействие с отечественными институтами развития и некоторыми профильными ведомствами. А с другой стороны, есть неудачный опыт при создании крайне необходимых спасателям роботов и беспилотных средств для работы в аварийных шахтах.


Тимофей Борисов

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Россия
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Робот
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1 комментарий
№1
21.05.2021 15:56
Цитата, q
Сам же Центр развития робототехники, - а он будет называться именно так, - создается на платформе Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
       Класс!!! Шойгу один центр уже создал, в Балашихе, в НИИ ПО, сейчас еще один давай создадим, а пожары как тушили лопатами и ранцевыми пикалками так и будут тушить.
       Еще в 2013 году был создан отечественный робототехнический комплекс пожаротушения "Кедр" на шасси МТ-ЛБу. И где он?? А в этой Балашихе и сгниет.  Шойгу намыл бабок на  иностранных роботоподобных комплексах и ушел в МО, там масштабы покруче. А в МЧС все эти роботы подохли и мертвым грузом стоят.  Да, это современная Россия, которую построил ВВ за двадцать с лишним лет , похоже это то, что и хотел. Предположительно, страну по отмыванию бабок во главе с собой, бессменным лидером! Вперед, Россия...
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